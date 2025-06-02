''Это моя мама!'' Трое студентов закончили колледж вместе со своим кумиром: невероятная история из США

В США трое студентов окончили Университет Род-Айленда вместе со своей мамой Эллисон Джедсон. Женщина получила диплом доктора по медсестринской практике. В то же время, ее дети Итан, Алекс и Эмили получили степени бакалавра. Во время вручения документов об образовании дети выкрикивали, что это их мама.

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Как удалось выяснить, сама Джедсон хотела найти способ закончить обучение в другом семестре, но дети настояли на том, чтобы сделать это вместе, передает Washingtonpost. Интересен тот факт, что вся семья – и родители и дети получали дипломы именно в этом вузе. Джедсон познакомилась с мужем в стенах университета.

"Одно дело – сказать, что ты закончила обучение вместе со своими братьями. Но совсем другое – сказать, что ты закончила обучение вместе со своей мамой", – рассказала дочь Джедсон.

Как рассказала Элиссон Джедсон, она проводила исследование и столкнулась с технологическими проблемами, однако планировала закончить его раньше. Вместо этого, дети попросили, чтобы она смогла выпуститься вместе с ними.

"Кто-то, кто был для нас таким образцом для подражания в детстве, иметь возможность выйти на сцену в те же выходные и сделать все эти фотографии и все такое, это было действительно замечательно", – сказал один из сыновей.

Итан закончит обучение со степенью бакалавра по финансам, бухгалтерскому учету, прикладной экономике и испанскому языку. Алекс будет иметь степень бакалавра по машиностроению и испанскому языку. 21-летняя Эмили – бакалавр по кинезиологии и диетологии.

Семья шутила над тем, что их отцу также надо было получить еще одну специальность, чтобы на выпускном была все ее члены оказались на сцене.

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