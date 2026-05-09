'Это на каком языке? На венгерском? На польском?' Стихотворение для 1 класса по программе НУШ вызвало дискуссию в сети

Стихотворение из учебника для первого класса по программе Новой украинской школы неожиданно стало темой оживленных обсуждений в соцсетях. Пользовательница TikTok по имени Ольга, которая ведет страницу под ником @vavka_v_golove_, опубликовала видео, в котором эмоционально отреагировала на домашнее задание своего ребенка.

В ролике она пожаловалась, что не смогла разобраться, на каком языке написан текст. "Только что делала с ребенком домашнее задание и я хочу спросить: Сергей Пантюк, первый класс, программа НУШ. Вы эти стишки на венгерском языке пишете, или, может, на польском?" – возмутилась женщина.

Она зачитала часть текста, который на первый взгляд выглядит как набор странных слов: "Розвіршу́ вам ска́жи клё́ви: Ко́нит ска́чик до дирбо́ви...". И добавила: "Я в вакууме! Что вы курите, то что вы пишете такие стихи? И на каком это языке, объясните мне, пожалуйста?".

И комментаторы не растерялись. Они объяснили Ольге, что суть задания в том, чтобы в перепутанных слогах и звуках навести порядок. В результате должен получиться вот такой текст:

Розкажу вам вірші кльові:

Коник скаче по діброві,

Сходить сонце, кіт дрімає,

Соловейко щебетає.

Гарний ранок. Через лози

Кози мчать у верболози.

Годі! Досить! Час збагнути —

Я заплутався у мові!

По замыслу авторов, такой текст должен помочь детям лучше почувствовать структуру слова, развить речевое чутье и навыки чтения. Однако не все родители выразили восторг подобными упражнениями.

В комментариях под видео разгорелась дискуссия: часть пользователей поддержала идею, мол, это интересная игра со словами и полезное упражнение для первоклассников. Другие же отметили, что подобные задания могут только запутать детей и усложнить обучение, особенно без четкого объяснения от учителя.

Так или иначе, видео набрало более полутора сотен просмотров и в очередной раз показало: даже небольшой стих из учебника может вызвать серьезные споры относительно подходов к обучению в современной школе.

