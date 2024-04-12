Это написал ученик или искусственный интеллект? Как США, Канада, Швеция и другие страны борются с плагиатом в произведениях и домашних заданиях

Чаще всего школьники используют искусственный интеллект в эссе, домашних заданиях, которые предусматривают несколько вариантов ответов, решении математических задач и т.д. Ученики могут с легкостью взять чью-то готовую работу, изменить ее с помощью ИИ и выдать за свою.

В США для того чтобы бороться с использованием ИИ школьниками разрабатывают новые методы обнаружения контента. В частности, благодаря современным программам педагоги могут обнаруживать перефразирование, точные и неточные совпадения. Также в этой стране обучают учеников экологически пользоваться технологиями, рассказывает Освитория.

При написании рефератов, докладов, презентаций и других произведений дети могут воспользоваться ИИ для вдохновения. Главная задача учителей в этом случае, это научить школьников верно цитировать высказывания авторов, афоризмов и т.д., словно они выписали их из книг. Также они могут получить план произведения или материалы черновика, однако саму работу должны проделать самостоятельно. Если же ученики пользуются ИИ, то затем с помощью этого инструменты должны проверить свое задание на плагиат.

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В то же время, в США предлагают возвращаться к письменным ответам. Значительная часть работников образования убеждена в том, что именно благодаря этому удастся снизить возможности учеников пользоваться ИИ. С помощью современных технологий педагогам не нужно будет по ночам проверять самостоятельные работы, ведь есть программное обеспечение, которое будет делать это за них. То есть, только для эссе и развернутых вопросов преподавателям нужно будет предоставлять индивидуальные отзывы.

Многие учителя настаивают на том, что письменные работы полезны для детей, ведь помогают привлекать когнитивные навыки и моторику. Кроме того, используя цифровые технологии, школьники могут удалить текст. Когда они будут писать от руки, то должны будут сначала сформулировать свои мысли, прежде чем переносить их на бумагу. Благодаря письму у детей тренируется критическое мышление, сосредоточенность и память.

В Канаде для предупреждения использования ИИ задачи делят на несколько этапов. После каждого из которых ребенок должен получить формировочную оценку, отзыв учителя или комментарий одноклассника. Также школьников приучают к коллективной работе. Ученики предостерегают друг друга от нарушения академической добродетели.

Кроме того, канадских детей призывают делиться собственным опытом и устанавливать связь между этим опытом и темой. У ИИ нет ответов для таких специфических задач.

Швеция для недопущения использования учениками искусственного интеллекта прибегает к традиционным решениям – проведение экзаменов очно и преимущественно устно. В то же время, на некоторых предметах разрешили пользоваться ИИ, ведь преподаватели считают, что он может работать как калькулятор, справиться с простой частью, а дети скорее перейдут в креативную часть.

Также в некоторых шведских школах ввели тесты-светофоры, то есть экзамены и контрольные разделили на зоны по цвету.

Красные – отследить академическую добродетель достаточно сложно, ведь это домашняя или онлайн-задача.

Желтая зона — креативные задачи, которые ИИ может частично выполнить.

Зеленые – на результат не может повлиять ИИ, например письменный ответ в классе.

Кроме того, школьники должны подтверждать свои знания по каждой теме минимум раз в зеленой зоне. Также в некоторых школах "зеленые" результаты имеют больший вес, чем, например, "красные".

В Ирландии предлагают менять задачи, в которых дети могут использовать ИИ, однако педагогов предостерегают от возвращения к традиционным экзаменам, ведь они будут противоречить современному подходу.

В этой стране детям дают задания с открытыми вопросами, на работу с жизненными проблемами, и те, данные для которых нужно найти в изображениях.

В то же время, для предупреждения использования ИИ в Ирландии ограничивают использование неавторизованных сайтов или программ при сдаче экзаменов. То есть, во время экзамена специальное программное обеспечение блокирует посторонние приложения и создает защищенную рабочую станцию.

Также во время экзамена за процессом может наблюдать администратор-проктор. Все это происходит в онлайн-режиме с помощью веб-камеры. Такая технология позволяет исключить шпаргалки и другие уловки. При этом ученик или студент и проктор могут находиться в разных уголках планеты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница английского языка назвала простой способ определить, использовали ли студенты искусственный интеллект для своих эссе.

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