''Это нарушает права педагогов''. Опрос службы образовательного омбудсмена показал, чем перегружены учителя в Украине

Служба образовательного омбудсмена провела опрос учителей, где они рассказали, какие они выполняют обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией. Руководительница ведомства Надежда Лещик отметила, что такая занятость нарушает права педагогических работников и приводит к проблеме перегрузки педагогов.

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В заметке в Facebook Лещик ответы учителей относительно их обязанностей были разделены на категории. Так, педагоги участвуют в ремонте и уборке помещений, подготовке к участию в мероприятиях, осуществляют видео- и фотосъемки, а также выполняют обязанности других работников.

Ремонт и уборка

14% опрошенных педагогических работников написали, что занимаются ремонтом и уборкой в учебном заведении. Педагоги отметили, что осуществляют:

ремонт помещений;

ремонт кабинета;

ремонт учебного оборудования;

уборка территории учебного заведения.

Педагоги также указали, что покупают материалы и инструменты за свой счет.

Подготовка и участие в мероприятиях

организация и сопровождение внеклассных мероприятий (экскурсии, праздники, конкурсы) или их посещение, которые часто требуют участия учителя без дополнительной оплаты – 6,58%;

участие в мероприятиях и подготовка учеников к ним без дополнительной оплаты – 5,06%;

участие в мероприятиях, которые не касаются работы – 1,27%.

Работа с документами, отчетность

оформление отчетности, заполнение анкет, финансовых отчетов, опросников и т.д. – 5,06%.

Осуществление фото- и видеосъемок

фото, видеоотчеты во время мероприятий, уроков, – 4,3%.

Ведение электронных платформ, сайтов, соцсетей учебного заведения

администрирование электронных платформ, электронных журналов, веб-сайтов, установка и настройка программного обеспечения на компьютеры учебного заведения – 1,77%.

Также педагоги отметили о ведении страниц учебного заведения в социальных сетях, создание школьной газеты.

Коммуникация с родителями и учениками во внерабочее время

коммуникация с родителями и учениками вне рабочего времени, ведение родительских чатов - звонки, сообщения, встречи в нерабочее время, которые стали нормой – 3,8%.

Выполнение обязанностей других работников или помощь коллегам-педагогам

обязанности других работников (делопроизводителя, секретаря, разнорабочего и т.д.) – 2,28%;

выполнение работы ассистента учителя – 3 (0,76%);

замены уроков за отсутствующих коллег без дополнительной компенсации – 3 (0,76%).

Образовательный омбудсмен подчеркнула, что результаты опроса подтверждают проблему перегрузки учителей обязанностями, которые не предусмотрены должностной инструкцией, что препятствует заниматься им своей главной задачей - обучать школьников. Кроме того, она отметила, что условия труда педагогов нужно пересмотреть, ведь школьные преподаватели должны иметь время и возможность для отдыха и восстановления своих сил.

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