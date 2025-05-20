Дежурство на переменах, проведение мероприятий и заполнение документации: опрос показал, чем занимаются украинские учителя во внеурочное время

Украинские учителя перегружены обязанностями во внеурочное время. Среди самых распространенных видов деятельности, с которыми сталкиваются педагоги – повышение квалификации и обмен опытом, работа с документами, дежурство, а также коммуникация с различными участниками образовательного процесса.

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Такие информацию предоставила образовательный омбудсмен Надежда Лещик после проведения опроса в учреждениях общего среднего образования. Она отметила, что не все виды деятельности, которые указывали учителя, относятся к их должностным обязанностям. Кроме того, чиновница обратила внимание и на ведение документации, ведь такая монотонная работа требует значительной нагрузки, негативно влияет на производительность и вызывает стресс.

Самые распространенные виды деятельности учителей вне уроков:

повышение квалификации – 91,14%;

участие в педсоветах, методобъединениях, комиссиях и т.д. – 86,07%;

заполнение классного журнала – 86,07%;

участие в конференциях, семинарах, мастер-классах и т.д. – 83,55%;

подготовка к урокам, в частности необходимого оборудования и материалов к уроку (оборудование для лабораторных работ, карт и т.д.) – 83,29%;

коммуникация с отдельными родителями – 83,04%;

заполнение документации – 76,71%;

коммуникация с отдельными учениками – 76,2%.

Перечень обязанностей, которые выполняет большая часть опрошенных учителей:

коммуникация с другими педагогическими работниками, психологом, социальным работником учреждения по рабочим вопросам – 74,43%;

организация и проведение мероприятий с учениками – 73,92%;

подготовка к очередной (внеочередной) аттестации – 70,63%;

проверка тетрадей – 69,11%;

дежурство на переменах – 67,09%;

оценивание учеников – 66,58%;

пребывание с детьми в укрытии, несмотря на завершение своих уроков в этот день – 51,14%.

Обязанности, которые выполняет почти половина учителей вне уроков:

индивидуальное обучение – 48,1%;

заполнение табеля, свидетельства о получении образования – 46,58%;

оформление кабинета, коридора и помещений учебного заведения – 45,82%;

подготовка к дистанционному обучению – 41,77%;

компенсация образовательных потерь – 41,01%.

Обязанности, которые выполняет от 10% до 25% педагогов:

дежурство на ученических мероприятиях – 23,04%;

ремонт учебного заведения и/или класса – 22,28%;

уборка класса – 18,73%;

уборка территории учебного заведения – 14,68%;

подготовка к сертификации – 14,68%;

подготовка учащихся к НМТ – 14,68%;

дежурство в столовой – 12,91%.

Также среди вариантов учителя указывали:

дежурство в пункте несокрушимости;

выполнение обязанностей другого педагогического работника;

администрирование электронных систем учета учащихся и работников, электронных журналов, веб-сайта учебного заведения и тому подобное;

подготовка к воспитательным часам;

участие в принудительных мероприятиях.

Лещик отметила, что коммуникация занимает значительную часть времени педагогов вне уроков, что иногда может нарушать личные границы учителей. Все это, по словам образовательного омбудсмена, эмоционально перегружает школьных преподавателей и посягает на их личное время.

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