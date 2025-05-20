Дежурство на переменах, проведение мероприятий и заполнение документации: опрос показал, чем занимаются украинские учителя во внеурочное время
Украинские учителя перегружены обязанностями во внеурочное время. Среди самых распространенных видов деятельности, с которыми сталкиваются педагоги – повышение квалификации и обмен опытом, работа с документами, дежурство, а также коммуникация с различными участниками образовательного процесса.
Такие информацию предоставила образовательный омбудсмен Надежда Лещик после проведения опроса в учреждениях общего среднего образования. Она отметила, что не все виды деятельности, которые указывали учителя, относятся к их должностным обязанностям. Кроме того, чиновница обратила внимание и на ведение документации, ведь такая монотонная работа требует значительной нагрузки, негативно влияет на производительность и вызывает стресс.
Самые распространенные виды деятельности учителей вне уроков:
- повышение квалификации – 91,14%;
- участие в педсоветах, методобъединениях, комиссиях и т.д. – 86,07%;
- заполнение классного журнала – 86,07%;
- участие в конференциях, семинарах, мастер-классах и т.д. – 83,55%;
- подготовка к урокам, в частности необходимого оборудования и материалов к уроку (оборудование для лабораторных работ, карт и т.д.) – 83,29%;
- коммуникация с отдельными родителями – 83,04%;
- заполнение документации – 76,71%;
- коммуникация с отдельными учениками – 76,2%.
Перечень обязанностей, которые выполняет большая часть опрошенных учителей:
- коммуникация с другими педагогическими работниками, психологом, социальным работником учреждения по рабочим вопросам – 74,43%;
- организация и проведение мероприятий с учениками – 73,92%;
- подготовка к очередной (внеочередной) аттестации – 70,63%;
- проверка тетрадей – 69,11%;
- дежурство на переменах – 67,09%;
- оценивание учеников – 66,58%;
- пребывание с детьми в укрытии, несмотря на завершение своих уроков в этот день – 51,14%.
Обязанности, которые выполняет почти половина учителей вне уроков:
- индивидуальное обучение – 48,1%;
- заполнение табеля, свидетельства о получении образования – 46,58%;
- оформление кабинета, коридора и помещений учебного заведения – 45,82%;
- подготовка к дистанционному обучению – 41,77%;
- компенсация образовательных потерь – 41,01%.
Обязанности, которые выполняет от 10% до 25% педагогов:
- дежурство на ученических мероприятиях – 23,04%;
- ремонт учебного заведения и/или класса – 22,28%;
- уборка класса – 18,73%;
- уборка территории учебного заведения – 14,68%;
- подготовка к сертификации – 14,68%;
- подготовка учащихся к НМТ – 14,68%;
- дежурство в столовой – 12,91%.
Также среди вариантов учителя указывали:
- дежурство в пункте несокрушимости;
- выполнение обязанностей другого педагогического работника;
- администрирование электронных систем учета учащихся и работников, электронных журналов, веб-сайта учебного заведения и тому подобное;
- подготовка к воспитательным часам;
- участие в принудительных мероприятиях.
Лещик отметила, что коммуникация занимает значительную часть времени педагогов вне уроков, что иногда может нарушать личные границы учителей. Все это, по словам образовательного омбудсмена, эмоционально перегружает школьных преподавателей и посягает на их личное время.
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