Дежурство на переменах, проведение мероприятий и заполнение документации: опрос показал, чем занимаются украинские учителя во внеурочное время

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Дежурство на переменах, проведение мероприятий и заполнение документации: опрос показал, чем занимаются украинские учителя во внеурочное время

Украинские учителя перегружены обязанностями во внеурочное время. Среди самых распространенных видов деятельности, с которыми сталкиваются педагоги – повышение квалификации и обмен опытом, работа с документами, дежурство, а также коммуникация с различными участниками образовательного процесса.

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Такие информацию предоставила образовательный омбудсмен Надежда Лещик после проведения опроса в учреждениях общего среднего образования. Она отметила, что не все виды деятельности, которые указывали учителя, относятся к их должностным обязанностям. Кроме того, чиновница обратила внимание и на ведение документации, ведь такая монотонная работа требует значительной нагрузки, негативно влияет на производительность и вызывает стресс.

Дежурство на переменах, проведение мероприятий и заполнение документации: опрос показал, чем занимаются украинские учителя во внеурочное время

Самые распространенные виды деятельности учителей вне уроков:

  • повышение квалификации – 91,14%;
  • участие в педсоветах, методобъединениях, комиссиях и т.д. – 86,07%;
  • заполнение классного журнала – 86,07%;
  • участие в конференциях, семинарах, мастер-классах и т.д. – 83,55%;
  • подготовка к урокам, в частности необходимого оборудования и материалов к уроку (оборудование для лабораторных работ, карт и т.д.) – 83,29%;
  • коммуникация с отдельными родителями – 83,04%;
  • заполнение документации – 76,71%;
  • коммуникация с отдельными учениками – 76,2%.

Перечень обязанностей, которые выполняет большая часть опрошенных учителей:

  • коммуникация с другими педагогическими работниками, психологом, социальным работником учреждения по рабочим вопросам – 74,43%;
  • организация и проведение мероприятий с учениками – 73,92%;
  • подготовка к очередной (внеочередной) аттестации – 70,63%;
  • проверка тетрадей – 69,11%;
  • дежурство на переменах – 67,09%;
  • оценивание учеников – 66,58%;
  • пребывание с детьми в укрытии, несмотря на завершение своих уроков в этот день – 51,14%.
Дежурство на переменах, проведение мероприятий и заполнение документации: опрос показал, чем занимаются украинские учителя во внеурочное время

Обязанности, которые выполняет почти половина учителей вне уроков:

  • индивидуальное обучение – 48,1%;
  • заполнение табеля, свидетельства о получении образования – 46,58%;
  • оформление кабинета, коридора и помещений учебного заведения – 45,82%;
  • подготовка к дистанционному обучению – 41,77%;
  • компенсация образовательных потерь – 41,01%.

Обязанности, которые выполняет от 10% до 25% педагогов:

  • дежурство на ученических мероприятиях – 23,04%;
  • ремонт учебного заведения и/или класса – 22,28%;
  • уборка класса – 18,73%;
  • уборка территории учебного заведения – 14,68%;
  • подготовка к сертификации – 14,68%;
  • подготовка учащихся к НМТ – 14,68%;
  • дежурство в столовой – 12,91%.
Дежурство на переменах, проведение мероприятий и заполнение документации: опрос показал, чем занимаются украинские учителя во внеурочное время

Также среди вариантов учителя указывали:

  • дежурство в пункте несокрушимости;
  • выполнение обязанностей другого педагогического работника;
  • администрирование электронных систем учета учащихся и работников, электронных журналов, веб-сайта учебного заведения и тому подобное;
  • подготовка к воспитательным часам;
  • участие в принудительных мероприятиях.

Лещик отметила, что коммуникация занимает значительную часть времени педагогов вне уроков, что иногда может нарушать личные границы учителей. Все это, по словам образовательного омбудсмена, эмоционально перегружает школьных преподавателей и посягает на их личное время.

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