'Это нарушение академической добропорядочности'. В сети возникла дискуссия из-за 'слива' заданий НМТ

Репетитор по математике Виктория Щербина обратилась к пользователям сети с вопросом, как они относятся к "сливам" заданий национального мультипредметного теста в 2025 году. Мнения украинцев разделились, ведь некоторые считают, что такого не должно быть, ведь если ученики готовятся, то им не нужны такие тесты, поэтому это академическая недобропорядочность.

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Под заметкой в Threads некоторые из пользователей сети отметили, что это наоборот должен делать центр оценивания качества образования. Ведь таким образом даже репетиторы могут понять, к чему им готовить выпускников.

"Как репетитор отношусь положительно, потому что могу хоть как-то понять, чего ожидать в этом году. Например, я удивилась легкому параметру (потому что он больше не последнее задание). И была поражена задачами о конвертах".

"По моему мнению, их нужно публиковать, как когда-то публиковали ВНО. Для чего прятать от общественности? Только создают лишние прецеденты, когда и инструкторы заинтересованы в сливах".

"А в чем проблема? Выпущенный вариант заданий не будут использовать второй раз в любом случае, хоть слитое, хоть нет".

"Мне кажется, УЦОКО должно само преподавать, что оно там намудрило в НМТ. Я учитель со стажем 30+, если что".

"Отношусь отрицательно. Это нарушение добропорядочности. И, будем честными, те, кто добросовестно готовится к сдаче теста, не нуждаются в этих сливах. Все задания однотипные".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница назвала три роковые ошибки своих учеников на НМТ по украинскому языку.

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