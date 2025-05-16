Учительница назвала три роковые ошибки своих учеников на НМТ по украинскому языку: только 28% написали правильно

Учительница Ирина Ваврик рассказала о трех фатальных ошибках, которые допускают выпускники при сдаче национального мультипредметного теста по украинскому языку, из-за чего не могут поступить на бюджет. Только 28% дали правильные ответы в этих вопросах.

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В заметке в ТікТок она объясняет, что даже отличники массово теряют баллы из-за склонения наречий. Так, простая ошибка в слове "семидесяти" стоит ученику четыре балла. А исправить ее можно очень легко, если выпускники помнят правило: "6,7,8 и 9 в именительном, родительном, дательном, винительном, творительном и местном падежах не меняется первая часть".

Вторая, распространенная ошибка касается новых правил правописания. Ведь правила орфографии в учебниках устаревшие. Учительница советует запомнить такие слова и правила их написания:

проєкт и проєкція

пів кого? чего? пишется отдельно

мінісукня, віцепрезидент, вебсайт – маленькие частицы, которые сами по себе не могут существовать, теперь пишутся вместе;

священник – с удвоенным "н";

фоє, мая – забрали лишнюю букву "й";

слова иноязычного происхождения пишутся без удвоения – Дикенс, Беки.

Еще одной самой распространенной ошибкой, которую могут допустить поступающие, – это неправильное распределение времени. Ведь его нужно распределить так, чтобы успеть проверить каждое задание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница английского языка поделилась лайфхаком, как угадать правильный ответ на НМТ.

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