Учительница английского языка поделилась лайфхаком, как угадать правильный ответ на НМТ
Учительница английского языка дала несколько советов абитуриентам, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест. Педагог рассказала, как участники экзамена могут угадать ответы на вопросы, если не могут ответить самостоятельно.
В заметке в ТікТок учительница рекомендует вычеркнуть все невозможные варианты. Таким образом останутся только вероятные, из которых и стоит выбирать.
Кроме того, она отмечает, что длинный вариант ответа вероятнее будет правильным, чем коротенькая фраза.
"Первый совет общий – это вычеркнуть все невозможные варианты. Если они кажутся вам абсурдными, то сразу вычеркивайте их и не рассматривайте. Второе. Длинные и конкретные вопросы обычно являются правильными. Поэтому если у вас есть длинный вариант ответов и коротенькая фраза общая, обычно эта фраза является ошибочной. А правильный ответ длинный", – делится педагог.
Кроме того, если есть два максимально противоположных ответа, то один из них, как правило, правильный.
"Например, у вас есть ответ: "температура увеличивается" и "температура уменьшается" – один из этих будет правильным", – объясняет учительница.
Педагог утверждает, что согласно общей аналитике, вариант "В" чаще всего правильный. Поэтому она советует, когда поступающие совсем не знают, что выбрать – им стоит ставить галочку напротив этого варианта.
И последнее, на что порекомендовала обратить внимание учительница, это на первую интуицию.
"Если вы посмотрели на вопрос впервые и увидели какой-то ответ и задумались над ним, а дальше уже не было каких-то вариантов, тогда доверяйте своей первой интуиции", – рассказала репетитор.
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