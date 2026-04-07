'Это наше будущее!' 8-летний украинец, который уехал в Шотландию, поразил сеть любовью к Украине и идеальным английским

8-летний украинец Самир, который уехал в Шотландию вместе с семьей, поделился, что хочет вернуться домой, однако вынужден находиться за границей из-за постоянных воздушных угроз. Мальчик также рассказал, что очень скучает по Украине, местной еде, людям, местам и даже флагу.

Видео дня

Когда же блогер Террелл Старр спросил у школьника, как ему Шотландия, то мальчик ответил, что по сравнению с Украиной она хуже. Посещая свою родину, Самир отметил, что не хочет возвращаться за границу и желает, чтобы полномасштабная война закончилась как можно скорее.

"Здесь опасно, моя семья решила, что нам здесь будет опасно оставаться, потому что страну бомбардируют и здесь происходят ужасные вещи. Я (скучаю, – ред) по еде, людям, местам, даже по флагу. Я не вижу его очень часто там. Я скучаю по всему. По сравнению с Украиной она хуже, потому что мне здесь очень нравится. Я очень счастлив, потому что могу есть свою еду. Я вижу свою культуру, людей, я живу в своем старом доме. Здесь очень красиво", – поделился Самир.

Сеть поразила любовь мальчика к Украине, а также идеальный английский язык. Когда Старр спросил, как Самиру удалось выучить иностранный, то школьник сказал, что для этого нужно общаться с людьми. Многие из пользователей отмечали, что именно такие дети – будущее нашей страны.

"Вот за что мы боремся! За наше будущее (воплощением которого является этот мальчик)!"

"Такой красивый ребенок, и да, нет другого места, как Украина".

"Мы с сыном недавно вернулись в Украину после четырех лет, проведенных в Соединенных Штатах. Когда мы вернулись, он был невероятно счастлив, хотя уехал, когда ему только исполнилось семь, а сейчас ему одиннадцать. Он учился в США, нашел много друзей и выучил язык. Но все эти годы он всегда хотел вернуться в Украину".

"Я чувствую то же самое. Я никогда не хотела покидать эту страну. Мы из Киева, и да, здесь опасно, но я все равно не хочу уезжать".

"Меня удивляет то, что многие люди считают, что мы стремимся жить в другом месте. На самом деле большинство из нас просто хочет жить дома, и переезд – это большая потеря и травма".

"Так свободно владеет английским. Хороший ребенок".

