Ученики не дежурят, а за чистотой следит учитель: украинка назвала три интересных факта, которые поразили ее в американской школе

Украинская учительница Дарья с никнеймом ukrainian_in_texas назвала интересные факты, которые ее поразили в американской школе. Так, например, в учебном заведении нет дежурных учеников, как в украинской. По словам педагога, это конечно уменьшает нагрузку на детей, однако не учит их убирать за собой и отвечать за чистоту в своем личном пространстве.

В заметке в Instagram Дарья делится, что ее также удивило то, что чистота в кабинете зависит от учителя. Поэтому уборщик может вынести мусор, протереть парты и подмести в кабинете, однако если педагог хочет более тщательной уборки, то должен позаботиться об этом сам. Также, по словам учительницы, весь декор для класса учителя покупают за собственные средства.

"Первое. Весь декор для класса учитель покупает за свой счет. Второе. Чистота в кабинете зависит от учителя, потому что в обязанности уборщика школы входит только вынос мусора, протирание парт и подметание в кабинете. То есть, если вы хотите, чтобы у вас не было пыли, или помыть пол, это уже зависит от вас, хотите ли вы это сделать. Пол моют только несколько раз, специальным инструментом, когда нет детей в школе. Третье – нет дежурных учеников в классе. Дети не остаются на перемене или или или после школы чтобы помочь учителю убрать кабинет. С одной стороны – это хорошо, ведь меньше нагрузки на учеников, но с другой стороны это учит их убирать за собой и отвечать за чистоту в своем личном пространстве", – поделилась Дарья.

Напомним, в американской школе действует дисциплина, однако без крика, страха или унижения. Так, детей нельзя стыдить при всем классе, давить на них оценками или кричать.

Чего никогда не сделает американский учитель

Не будет кричать на учеников , даже если класс шумный или ученик "тяжелый".

, даже если класс шумный или ученик "тяжелый". Не будет стыдиться перед всем классом. Никаких: "Ты опять ничего не знаешь".

перед всем классом. Никаких: "Ты опять ничего не знаешь". Не будет сравнивать детей между собой: каждый в своем темпе.

детей между собой: каждый в своем темпе. Не будет забирать перерыв как наказание . Перерыв – это право, а не привилегия.

. Перерыв – это право, а не привилегия. Не будет давить через оценки . Фокус на прогресс, а не на страх.

. Фокус на прогресс, а не на страх. Не заставлять говорить , если ученик не готов. Особенно о личном.

, если ученик не готов. Особенно о личном. Не будет касаться учеников . Даже по-дружески или в шутку.

. Даже по-дружески или в шутку. Не будет читать личные работы вслух без разрешения ученика.

без разрешения ученика. Не будет наказывать весь класс через одного : коллективная ответственность – нет.

: коллективная ответственность – нет. Не будет говорить: "Мне все равно". Эмоции учеников имеют значение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 9 фактах о школах в США, которые считаются нормой и которые бы не поняли в Украине.

