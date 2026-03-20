Ученики не дежурят, а за чистотой следит учитель: украинка назвала три интересных факта, которые поразили ее в американской школе
Украинская учительница Дарья с никнеймом ukrainian_in_texas назвала интересные факты, которые ее поразили в американской школе. Так, например, в учебном заведении нет дежурных учеников, как в украинской. По словам педагога, это конечно уменьшает нагрузку на детей, однако не учит их убирать за собой и отвечать за чистоту в своем личном пространстве.
В заметке в Instagram Дарья делится, что ее также удивило то, что чистота в кабинете зависит от учителя. Поэтому уборщик может вынести мусор, протереть парты и подмести в кабинете, однако если педагог хочет более тщательной уборки, то должен позаботиться об этом сам. Также, по словам учительницы, весь декор для класса учителя покупают за собственные средства.
"Первое. Весь декор для класса учитель покупает за свой счет. Второе. Чистота в кабинете зависит от учителя, потому что в обязанности уборщика школы входит только вынос мусора, протирание парт и подметание в кабинете. То есть, если вы хотите, чтобы у вас не было пыли, или помыть пол, это уже зависит от вас, хотите ли вы это сделать. Пол моют только несколько раз, специальным инструментом, когда нет детей в школе. Третье – нет дежурных учеников в классе. Дети не остаются на перемене или или или после школы чтобы помочь учителю убрать кабинет. С одной стороны – это хорошо, ведь меньше нагрузки на учеников, но с другой стороны это учит их убирать за собой и отвечать за чистоту в своем личном пространстве", – поделилась Дарья.
Напомним, в американской школе действует дисциплина, однако без крика, страха или унижения. Так, детей нельзя стыдить при всем классе, давить на них оценками или кричать.
