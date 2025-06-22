'Это называется 'давайте позовем Кремль'. Винницкий объяснил, почему поступающие сдают НМТ в один день

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснил, что национальный мультипредметный тест сдается в один день, ведь это вынужденное требование в связи с полномасштабным вторжением в Украину. По словам чиновника, если все 312 тысяч поступающих писали в один день украинский язык, то это выглядело бы так, будто украинцы сами "зовут Кремль, чтобы их бомбили".

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Об этом Винницкий рассказал в интервью проекту"Мейканемо". По его словам, именно поэтому тестирование проходит четыре часа с перерывом, а где есть возможность, оно проходит в безопасных помещениях.

"Представим себе, что 312 000 наших абитуриентов, которые в этом году зарегистрировались, будут в один день писать украинский язык. Это называется "давайте позовем Кремль и скажем: "Вот давай бомбите нас сейчас". Так не пойдет. Итак, по причинам безопасности мы должны проводить мультипредметный тест, в котором предусмотрен один час вместо двух, а то и 2 во времена ВНО, на один предмет. И тогда у нас есть 4 часа с перерывом. А в малых группах преимущественно, что это в подвалах, это в безопасных средах происходит", – сказал чиновник.

Он также отметил, что образовательное ведомство имеет целью вернуть формат внешнего независимого оценивания, которое было до полномасштабного вторжения, однако сейчас условия безопасности не позволяют этого сделать. Кроме того, заместитель министра отметил, что действительно проходить тестирование 4,5 часа довольно сложно.

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