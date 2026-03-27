'Это не беззаботность. Это свинство!' Сеть шокировало фото из поезда, где ехали школьники: украинцы обвиняют родителей и учителей

Сеть возмутило фото из поезда, где ехали украинские школьники и оставили после себя мусор в купе. Так, на полу и на столе были разбросаны пустые бутылки от напитков, шелуха от семечек и обертки от еды.

О случае рассказала пользовательница соцсети Threads Виктория Пигул, которая ехала вместе с детьми в вагоне. Она поделилась, что школьники кричали до часу ночи, потом бегали за едой к учительнице в первое купе. Девушка выходила последней и увидела, что почти во всем вагоне беспорядок.

"Захожу в поезд. Проводник говорит: "Ваше купе последнее, вы с девочками, все остальные купе – группа, будет весело". Мне ок, что они кричали до 1-й ночи как будто на них НЛО нападает. Решается наушниками. Не могли сначала решить, кто с кем едет, потому что девочки хотели со своими парнями, подружки с подружками. Потом бегали за котлетами, которые им учительница в 1-м купе выдавала. Утром они все вышли. Иду последняя и вижу, что почти в каждом купе картина следующая. Сил проводникам ладить с этим всем", – написала Виктория.

Украинцев возмутила невоспитанность школьников. В комментариях многие подчеркивали, что это родители не научили детей убирать за собой и подобные фото говорят о "свинстве" со стороны детей. Однако многие сетовали и на педагогов, которые не проконтролировали, чтобы ученики оставили купе вагонов чистыми после себя, ведь именно руководители группы должны следить за этим.

"А я возила группы детей лет 20. И поездами, и автобусами. Никто не выходил из любого транспорта, пока не было убрано. Да, базово не научили родители. Но ведь были и руководители группы. Мне смотреть на это фото дико. Это не беззаботность. Это свинство".

"Я возила детей разного возраста на соревнования и на отдых и поездом, и автобусом. Пока весь мусор не уберут дети за собой, никто никуда не уходил. Даже подметали, если сильно намусорили. Но в целом, выдавали пакеты для мусора детям, чтобы после себя все и них складывали. Так что, все зависит от руководителя группы".

"Капец. Сегодня только ехала в поезде с ребенком 4 лет и мы все за собой убрали (даже крошки от печенья). Потому что как-то стыдно. А тут ну просто ужас".

"Такая же была проблема с группой детей, с которыми мы ехали из Карпат. Было на удивление, тихо, но когда мы выходили, то та же самая картина. А потом выходят и их родители встречают, вроде бы все вежливые воспитанные люди".

