'Сказали взять отпуск за свой счет, но на работу ходить надо': сеть возмутили 'требования' к учителям в сельской школе

Украинцев возмутили требования к учителям в сельской школе, где их заставляли брать отпуск за свой счет на 10 дней, но продолжать работать. Объяснением для этого стало якобы отсутствие денег на зарплату педагогам.

В заметке в Threads одна из пользовательниц сети рассказала, что случай произошел с ее мамой, которая работает учительницей в школе. Она отметила, что в таком случае у педагогов не будет мотивации к обучению детей, ведь они будут думать о том, где достать деньги на еду.

"Моя мама учительница в сельской школе и сегодня всем учителям сказали взять отпуск за свой счет на 10 дней. Внимание! На работу нужно ходить, но официально ты в отпуске. Объяснение одно – нет денег на зарплату. Какая у учителя должна быть мотивация учить детей, когда надо думать, где взять деньги, чтобы купить еду?" – говорится в заметке.

Пользователи сети отмечали, что такого не должно быть в школах. В частности, они сетовали на руководителя учебного заведения, который позволяет подобное отношение к работникам. Также украинцы говорили, что если педагог написал заявление на отпуск, то он должен отдыхать, а не ходить на работу. В то же время, некоторые возмущались и действиям учителей, ведь они позволяют подобное отношение к себе.

"В смысле ходить на работу в отпуске? До свидания. Если так, то на эти дни меня для не существует для работы, а работы для меня".

"Ну, сказали и сказали. Не писать и все. У нас такого нет. И что значит "на работу нужно ходить"? Отпуск – значит, не ходишь. На кого это рассчитано?"

"На вашей шее будут сидеть столько, сколько вы будете позволять на ней сидеть. Научитесь уважать себя".

"В селе, где, возможно, нет альтернативы работе в школе, учителя просто вынужденно терпят это. И они в этом не виноваты. Виноваты другие люди".

"Кто упустил деньги на зарплату того и проблема! Сначала приказ, а потом отпуск, но если язык в одном месте, то будут без зарплаты! Надо разбираться кто сказал, на каком основании и согласно чего, а тогда уже в отпуск. Если директор школы такое позволяет, то наверное ему пора домой спать, а не работать с людьми!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный омбудсмен возмутила украинцев объяснением, как реагировать на "неэтичное поведение педагога".

