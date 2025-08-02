Это не Хабаровский край, а Путивль: в пособии по украинской литературе для 11 класса нашли ляп

В пособии по украинской литературе для 11 класса по программе Интеллект нашли ошибки. В частности, на одном из изображений с домами было указано, что это Хабаровский край. Зато в действительности это город Путивль, Сумской области. Кроме того, в одном из слов была ошибка.

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Об этом рассказала филолог Анжелика Сасова. Она отметила, что изображение в пособии – это фотография начала ХХ века и оно было немного подрезано. Если же полностью посмотреть фотографию то на ней видно Молочинский монастырь. Эксперт была удивлена, чем руководствовались авторы издания, печатая такие изображения.

"Пособие по украинской литературе по программе Интеллект Украина. Я не знаю, чем руководствовались авторы этого пособия. На картинке изображен мой родной город, и это фотография начала ХХ века. Смотрите, какая здесь подпись. Подписано, что это Хабаровский край, наши дни. Но для тех, кто с Сумщины, тот знает, что это Путивль. Это фотография 1906 или 1905 года. И здесь немножечко подрезано изображение. Если полностью посмотреть, там видно Молочинский монастырь, который в Путивле", – поделилась Сасова.

Украинцы в комментариях рассказали и о других ошибках, которые нашли в пособии.

"Авторам было безразлично какое там изображение. А что они проверять фотки будут? А что кто-то сравнит?"

"У сына в учебнике по украинскому языку было написано "посадил деревья". Он читал, а я сердилась, что неправильно читает, пока сама не увидела".

"Там еще и ошибка в подписи. "Виляд", а надо "вигляд".

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