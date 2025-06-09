''Вместо Леси Украинки – успешные украинцы из Instagram'': учебник для 8 класса вызвал дискуссию в сети

В социальной сети Тһгеԁѕ возникла дискуссия из-за изображения успешных украинцев в учебнике для 8 класса по украинскому языку авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука по программе Новой украинской школы. Так, в частности, в одном из заданий были изображены известные спортсменки - легкоатлетка Ярослава Магучих, теннисистка Элина Свитолина и гребчица-каноистка Людмила Лузан. Кроме того, среди списка разместили также известных волонтеров: Тараса Чмута, Сергея Притулу и Марию Берлинскую.

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А также художников, среди которых оказались Василий Байдак, Никита Титов и Валентин Васянович. Под заметкой в соцсети возникла дискуссия относительно таких изображений. Пользователи сети не смогли сойтись во мнении для чего этих известных личностей размещать именно в учебнике по украинскому языку. В то же время, некоторые говорили, что отныне вместо писательницы Леси Украинки дети будут изучать успешных украинцев.

В задании к фото со знаменитостями школьникам предлагается проанализировать изображение и дать ответ на вопрос.

"В советской школе детей почти не знакомили с украинским, внушали мысль, что в нашей культуре ничего интересного и достойного нет. Теперь эту ошибку пора исправлять на уровне поколений: вам дают информацию, а вы уже определяйтесь сами, как вы относитесь к этим людям".

"То есть когда они закрывают потребности нашей армии это ок, а когда в учебнике их вспомнили это кринж. Там не хватает Лебиги, который делает невероятные сборы, чтобы закрыть потребности наших защитников".

"А кого вы хотите увидеть в украинском учебнике, Ленина?"

"Ну наконец-то! Мы дождались новых стандартов образования, вместо Леси Украинки - список очередных успешных украинцев из инсты. Можно еще сразу вставить рецепт смузи от Дорофеевой. Кто не знает Притулу, тот не сдаст ВНО. Осталось вставить QR-код на донат и все, образование закончено".

"Люди, а вы не хотите просто открыть глаза и прочитать? Это просто книжка по укр языку, это просто упражнение, где надо поработать с группами фото. И все. Нигде не написано, что это какие-то герои, это не учебник по истории Украины, какая пропаганда? Успокойтесь. Чтобы срач разнести не из чего".

"А задание вы прочитали? А, ну да, это же задание на логику, а многим неизвестно это понятие".

"Меня больше удивляет не сам факт присутствия этих персон в школьном учебнике, а целесообразность такого задания именно по украинскому языку. Это больше похоже на новейшую историю Украины".

На ситуацию отреагировал и один из участников списка – Никита Титов. Он отметил, что не давал согласие на публикацию своего фото в учебнике. В то же время, он подчеркнул, что больше всего его удивила реакция украинцев на тех, кого изобразили в издании.

"Только что увидел очередной срач по поводу появления моего фото среди других художников, волонтеров и спортсменов в школьном учебнике. Хочу сказать, что я не могу вспомнить, чтобы когда-то давал согласие и тем более не видел этого перед выходом учебника. Думаю, информация была взята просто из открытых источников. Что меня триггернуло больше – так это уровень ненависти, пренебрежения и выдумок.Комментировать больше просто нет сил. Тот, кто меня знает лучше, поймет, почему", – написал художник.

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