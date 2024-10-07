Вакарчук, Псюк и другие известные музыканты попали в учебники украинской литературы для 7 классов: что будут изучать школьники. Фото

Песни украинских музыкантов Святослава Вакарчука, Олега Псюка, Ивана Клименко и Петра Солодухи разместили на страницах учебников украинской литературы для 7 класса. В частности, школьники будут изучать такие композиции как "Квіти мінних зон", "Місто Марії", "Біля тополі" и "Стефанія".

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Такие произведения решили разместить авторы учебника в разделе "Современные военно-патриотические песни". Ученикам предлагается поразмышлять над прочитанным и зацитировать строки.

В частности, для песни "Квіти мінних зон" дети должны объяснить, как они понимают эту метафору.

В следующей песне ученикам предлагается поразмыслить какой эпизод русско-украинской войны воспроизведен в тексте и привести цитаты для подтверждения собственного мнения.

В задании к тексту "Біля тополі" ученики должны определить мотив песни и рассказать, что они знают об авторе слов и его музыке.

После прочтения текста "Стефанія" школьники должны доказать, что эта песня – ода матери. Кроме того, детям предлагается процитировать строчки, где герой делится своими воспоминаниями о собственной маме.

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