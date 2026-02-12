Это не контроль, а безопасность. Светлана Ройз поделилась опытом, как регулирует гаджеты и соцсети 12-летней дочери

Украинский детский психолог и мама двоих детей Светлана Ройз рассказала, как регулирует гаджеты и соцсети своей младшей 12-летней дочери. Она отметила, что это не контроль, а безопасность, которой в таком возрасте дети не могут еще владеть самостоятельно.

В своем посте на Facebook эксперт поделилась несколькими пунктами из личного опыта, как они с дочерью проходят этот этап. Также она назвала условия, выполнение которых позволило девочке зарегистрироваться в социальных сетях.

Психолог написала, что у дочери на телефоне установлен родительский контроль – программа Family Link. "Мы ей объяснили, что это вопрос не контроля, а безопасности. Была ситуация, когда она потерялась в другом городе, и это помогло ее найти", – говорит эксперт.

По ее словам, чтобы дочь могла зарегистрироваться в различных социальных сетях, она сначала прошла несколько курсов по безопасности в интернете. Кроме того, они дома время от времени говорят о правилах поведения в сети.

Светлана Ройз поделилась, как объясняла дочери потребность в родительском контроле: "Пока не срабатывает контроль внутренний – будет контроль внешний. И именно сейчас, в эти дни, мы вместе анализируем ее время в различных приложениях, чтобы она переходила к собственному контролю над временем и ресурсами", – пишет она.

Также психолог напомнила о том, что экранное время может быть тогда, когда ребенок столько же времени проводит на улице в светлую часть дня.

Кроме перечисленного, психолог рассказала, что в школе у девочки также существует контроль использования гаджетов: "Ученики отдают телефоны в начале дня. На некоторых уроках, где они нужны, их выдают. Если нужно связаться с родителями, это происходит через учителей", – объясняет Ройз.

