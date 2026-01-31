Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к украинским родителям с рекомендациями тщательно контролировать контент в интернет-пространстве, который потребляют современные дети. Она отметила скрытые опасности, скрывающиеся по ту сторону гаджетов.

Видео дня

Языковой омбудсмен подчеркнула, что не все взрослые замечают эти риски, и посоветовала им помнить о связи и общаться с детьми, чтобы они не искали ответов на свои вопросы в сети. Такое заявление прозвучало в интервью Ивановской для YouTube-канала Kyiv.FM.

"Если взрослые дяди и тети до сих пор не могут понять, как работает эта зараза, то что уж говорить о наших детях", – замечает Ивановская.

Она объясняет, что украинцы сейчас живут в таких условиях, когда выживание становится на первое место, взрослые часто не имеют ресурса и сил, а дети остаются один на один и ищут ответы на вопросы, на которые у родителей нет времени, где-то еще. И очень часто этим источником является именно интернет, от которого и мы, и наши дети очень слабо защищены.

"Больше общайтесь с детьми. Объясняйте все угрозы и опасности, которые могут скрываться по ту сторону гаджета", – просит она украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что языковой омбудсмен рассказала, как достучалась до дочери-подростка, которая вела соцсети на русском

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!