'Это не обучение!' Видео с китайским школьником, который пытается запомнить английские слова, вызвало дискуссию в сети

Видео с китайским третьеклассником из провинции Юньнань, который пытается запомнить английские слова на уроке повторяя их по несколько раз, вызвало дискуссию в сети. Так, некоторые из комментариев отметили, что такой способ не эффективен и не предусматривает качественного усвоения знаний. Кроме того, это не поможет в будущем свободно разговаривать на иностранном.

Видео дня

Видео в Instagram обнародовал один из китайских блогеров с никнеймом ur.chinese.unc. Некоторые из пользователей соглашались, что подобный метод может использоваться для помощи в тренировке перед сдачей тестов. Также некоторые говорили, что для изучения иностранного языка нужно читать и понимать его, а не просто запоминать слова.

"Правильный способ выучить язык – это читать и понимать, а не запоминать много слов".

"Это очень неэффективный метод, который требует от студентов много усилий".

"Вот почему большинство людей в Китае не умеют разговаривать на английском. Это неэффективный способ изучения языка. Хотя китайцы посещают курсы английского языка с начальной школы, они не могут разговаривать на английском, пока не закончат колледж. Это, видимо, неправильный путь".

Бывшие школьники делились, что в Китае существует значительный разрыв в уровнях образования и в некоторых районах учителя более квалифицированы, поэтому дети там могут разговаривать на английском. Однако в сельских школах, например, педагоги не дают возможности эффективно учиться и не все школьники могут получать качественное образование.

"Китайское правительство приняло эффективные меры в этом отношении. Многие школы требуют от учителей степени магистра и организуют учебные программы для этих учителей. Они также повысили зарплаты учителей и предоставили должностные надбавки, чтобы удержать отличных учителей. Кроме того, они улучшили школьные помещения, обеспечили детей питательным питанием и внедрили программы образования и ухода за детьми", – делятся в сети.

В то же время китайские дети не имеют много возможностей общаться с иностранцами, поэтому в большинстве случаев они только запоминают слова. А некоторые писали, что тренировка навыка запоминания улучшает когнитивные функции и способность памяти к долгосрочному обучению.

"Большинство выпускников средних школ имеют действительно отличное понимание грамматики, всех правил и времен, они даже имеют определенный словарный запас, но отсутствие разговорной практики создает у них сильный стресс и страх говорить".

"Это давняя проблема изучения китайского языка – система заключается в запоминании, а не в реальном обучении. Сейчас я изучаю китайский язык и говорю на 4 других языках, поэтому "понимание" того, как работает язык, важнее, чем знание всех слов. Даже в начальной школе мы изучали эти термины в контексте и использовали их в грамматических структурах и т.д.".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 6-летний мальчик на выпускном в детсаду стал звездой сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!