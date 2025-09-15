''Это не ошибка, а опечатка. Человек просто устал'': украинцы вступились за ''неграмотную'' учительницу, на которую пожаловалась мама школьника

Пользователь социальной сети Threads с никнеймом olucia_suddia выложила фото с расписанием уроков своего сына, где учительница допустила несколько опечаток. В своей заметке она написала, что не знает, стоит ли указывать педагогу на ошибки, ведь, по ее мнению, это может отразиться на отношении к ребенку.

Однако украинцы, которые комментировали этот пост, вступились за учительницу. Большинство из них указали на то, что это не орфографические ошибки и отношение к ребенку может измениться из-за таких придирок, а не из-за аккуратного указания на опечатки.

Некоторые пользователи писали не только о том, что это вовсе не неграмотность учительницы, но и обратили внимание на то, что они несколько раз пересмотрели текст, чтобы вообще найти то, что так не понравилось автору. Однако несколько пользователей все же стали на сторону автора сообщения, считая, что учитель не имеет права на ошибки, потому что как же он тогда научит детей.

Пользователи, которые стали на защиту учительницы, предложили автору самостоятельно исправить ошибки и принести готовое расписание учительнице, и таким образом не только указать, что заметили опечатки, но и помочь. Ведь всю эту бумажную и ознакомительную работу учителя делают в свое нерабочее время. А вместо благодарности от родителей получают критику.

Некоторые пользователи также указали на то, что ни за что бы не хотели, чтобы в классе их ребенка была такая мама.

Те же, кто считает, что это ужасная ошибка учителя и такое допускать нельзя, писали о том, что педагогам надо проверять любую информацию, перед тем, как ее отправлять родителям.

Также в комментариях написали и учителя. Кто-то честно признался, что да, такие опечатки возможны, но родители ее класса не осуждают, а просто переспрашивают для уточнения информации, если опечатка повлияла на содержание.

А некоторые вообще написали, что из-за таких родителей иногда очень хочется уволиться уже в начале учебного года.

