Это не первый случай: в Киеве оштрафовали двух учителей начальной школы за использование русского языка

В Киеве оштрафовали двух учителей начальных классов за нарушение языкового законодательства. Так, педагоги в ходе учебного процесса использовали русский язык.

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Нарушение было зафиксировано на аудиозаписи, предоставленной гражданином, который обратился к Уполномоченой по защите государственного языка. К каждому из педагогов было применено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен. Нарушение зафиксировал представитель Уполномоченной Игорь Спиридонов.

"В ходе рассмотрения материалов было установлено нарушение требований части первой статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком образовательного процесса является государственный язык", – говорится в сообщении.

Как отметил Спиридонов, это уже не первый случай выявления нарушений языкового законодательства в учреждениях общего среднего образования Киева в течение 2025/2026 учебного года. Он также поблагодарил граждан, которые сообщают о таких фактах и фиксируют их, ведь именно благодаря их неравнодушию государственный контроль позволяет своевременно реагировать на нарушения требований языкового законодательства.

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"Наложенные штрафы носят превентивный характер и еще раз напоминают всем педагогическим работникам, что использование языка государства-агрессора в ходе образовательного процесса недопустимо, а нарушение законодательства о государственном языке влечет за собой неминуемую ответственность", – отметил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что преподаватель поделился тем, как убедил дочь не переходить на русский язык в школе.

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