Это не украинцы и никогда не были в Украине: сеть поразили школьники из США, которые поют 'Ой ходить сон коло вікон'

Сеть поразило исполнение украинской народной колыбельной "Ой ходить сон коло вікон", которую спели американские школьники. Большинство детей не украинцы и никогда не были в Украине.

Видео показала украинская Ифэ-коуч Виктория Василевская в Instagram. Она поделилась, что учительница попросила надиктовать аудио, чтобы школьники выучили правильное произношение. По ее словам, им это было непросто, но они старались. Сообщение стало вирусным и собрало более 650 тысяч просмотров и 42 тысячи лайков.

"Когда звуки родной колыбельной звучат в стенах американской школы – это до мурашек", – добавила Василевская.

Пользователи сети подчеркивали, что если не знать ничего о школьниках, то можно подумать, что это украинские дети. Некоторые отмечали, что у них произношение лучше, чем у украинцев, а другие писали, что не могли сдержать слез.

"Произношение лучше, чем у большинства украинцев".

"Если не знать, кто исполняет, можно подумать, что это украинские дети! Проникновение в искусство и традиции других народов – это крепкие корни, из которых вырастает дружба и взаимопонимание между народами, странами и их руководителями. А произношение действительно замечательное! Сколько души вложено в это исполнение".

"Какие молодцы! Правда же круто! И дети, и учительница заслужили не только благодарность, но и признание их высокой человечности".

"Многие только в эмиграции услышали украинские известные произведения (мое наблюдение)".

