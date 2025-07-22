''Это недемократично!'' Квит рассказал о дискуссии с нидерландским журналистом после запрета русского языка в Киево-Могилянской академии

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит рассказал о запрете русского языка в учебном заведении. А также о дискуссии по этому поводу с нидерландским журналистом.

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По его словам, идея запретить язык агрессора возникла на конференции, где присутствовали все работники и студенты Могилянки. Как он поделился с медиа, для него было неожиданно, что это событие станет медийным и к нему пойдет наплыв иностранных журналистов.

"Ко мне начали обращаться иностранные журналисты, которые спрашивали, почему мы запрещаем русский язык, ведь это не демократично. Я приводил примеры из истории Украины, объяснял. Но больше всего запомнил разговор с нидерландским журналистом", – говорит господин Квит и вспоминает, как привел ему аргумент на примере украинского проекта StopFake, который выходит во многих странах мира на 12 языках.

"Я сказал ему: "мы же можем к вам обращаться на английском, вы же его понимаете? Но в этом проекте мы обращаемся к вам на вашем языке". И это очень на него подействовало", – говорит президент Могилянки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Сергей Квит отреагировал на критику Милованым Киево-Могилянской академии.

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