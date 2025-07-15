''Государственные университеты ничему не учат'': Тимофей Милованов раскритиковал Киево-Могилянскую академию

Президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов раскритиковал Киево-Могилянскую академию. По его словам, если бы вуз был частным учебным заведением, он мог бы делать гораздо больше, чем сейчас.

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В интервью украинскому медиа. он отметил, что государственным университетам безответственно выделять средства, ведь они ничему не учат. Особенно это становится проблемой во время полномасштабной войны, когда деньги нужны на армию.

"Государственные университеты ничему не учат. И безответственно им выделять деньги просто так, особенно во время войны. Государство платит зарплату людям, которые калечат детей, когда эти деньги нужны на армию. В ВУЗах это знают, берут взятки, чтобы пристроить тех, кому нужна отсрочка от армии, но плачут, что все плохо и им всего мало", – сказал Милованов.

Он также объяснил, что идея приобрести Могилянку была "провокацией", чтобы подчеркнуть, что все должны меняться.

"Могилянка неплохая, но она тоже связана различными государственными регуляторками и не работает на весь свой потенциал. Если мы, университет без имени, можем нафандрайзить большие деньги на кампус, то что бы могли они? Привлечь сотни миллионов долларов. Но сейчас у них одни проблемы. Если бы Киево-Могилянская академия была частным ВУЗом, она могла бы делать гораздо больше, чем сейчас", – подчеркнул президент КШЭ.

По его расчетам, стоимость Могилянки – $40-50 млн, "но она убыточна". Как отметил руководитель учебного заведения, до конкретных разговоров с государством относительно покупки этого частного вуза "не дошло".

"В министерстве на меня посмотрели, как на сумасшедшего, и сказали: "Милованов, что ты несешь". И на этом все закончилось. Хотя я показал им реальное положение дел. Я реально смотрю на вещи, а не прикалываюсь, как думают там в министерстве. Если вы ставите зарплату 12 000 грн, то никакого топового преподавателя вы не найдете на работу, которому надо на год $50 000–100 000", – добавил Милованов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Лисовой поддержал передачу госуниверситетов в управление после предложения Милованова купить Могилянку.

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