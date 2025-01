Минобразования поставило точку в вопросе продажи Киево-Могилянской академии: заведение оценивали в $10-50 млн

Министерство образования и науки заявило, что не получало предложения по продаже Национального университета "Киево-Могилянская академия". Возможность приватизации вуза ведомство не рассматривает.

Таков ответ МОН на запрос агентства "Интерфакс-Украина". Кроме того, в Минобразования отметили, что не проводили оценочную стоимость университета.

"Учитывая историческую ценность, а также то, что НУ "Киево-Могилянская академия" является одним из ведущих заведений высшего образования, Министерство образования и науки Украины не рассматривает возможность приватизации университета", – заявили в ведомстве.

Напомним, что президент университета "Киевская школа экономики" Тимофей Милованов на своей странице в Facebook 10 января предложил, чтобы KSE выкупила Могилянку у МОН для того, чтобы сделать вуз более успешным и эффективным. Также он оценил университет в $10-50 млн.

"Для МОН Могилянка убыточна, а KSE сможет более эффективно, как частный образовательный фонд, руководить Могилянкой, да и убытки у государства уменьшатся. Win-win, как говорят, все выиграют", – говорится в его сообщении.

Он отметил, что деньги на покупку Киево-Могилянской академии можно "собрать народным сбором, чтобы обезопасить от влияния бизнеса и олигархов", а также заявил, что основная цель покупки вуза "увеличить зарплаты преподавателей в 2-3 раза, чтобы сделать науку и образование престижными, забрать у МОН груз бюджетного финансирования, и тогда эти деньги можно перенаправить на ВСУ".

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит в Facebook иронически отреагировал на такое предложение: "If you know, you know. Конечно, первый приоритет – донаты на ВСУ. Но если вы хотите поддержать развитие Киево-Могилянской академии, это всегда можно сделать здесь", и опубликовал ссылку на благотворительный фонд вуза.

Комментируя ответ МОН, Милованов заявил, что KSE готовит запрос в МОН о покупке Киево-Могилянской академии.

"Сегодня ситуация в Могилянке проста: зарплаты низкие, инфраструктура устарела, у университета нет ресурсов, чтобы конкурировать с лучшими заведениями в мире. Я предлагаю это изменить. Мы поднимем зарплаты в разы, модернизируем условия, привлечем инвестиции. Бренд и академическая часть останутся неприкосновенными — так же, как это было с KSE. Я вывел KSE из банкротства на уровень ведущего университета страны. И я знаю, как сделать то же самое с Могилянкой", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, к Киево-Могилянской академии планируют присоединить один из столичных университетов. По словам заместителя министра образования Михаила Винницкого, коллективы учебных заведений уверены в том, что им будет лучше вместе, чем отдельно.

