К Киево-Могилянской академии присоединят университет: что известно

К Киево-Могилянской академии планируют присоединить один из столичных университетов. По словам заместителя министра образования Михаила Винницкого, коллективы учебных заведений уверены в том, что им будет лучше вместе, чем отдельно.

Видео дня

Об этом чиновник рассказал в комментарии украинскому медиа. Винницкий заверил, что слияние должно быть дружественным, но о каком именно заведении идет речь, не сообщил.

"Решение о присоединении принял Ученый совет этого университета. Они решили, что так будет лучше. Мы говорим о дружеском слиянии", – поделился чиновник.

Он также добавил, что укрупнение университетов будет происходить во Львове и Харькове.

На период вступительной кампании модернизация вузов была приостановлена.

Напомним, Винницкий успокоил абитуриентов и отметил, что если они вступают в заведение, которое будет реорганизовано, то в таком случае для студента ничего не меняется. За соискателем образования сохраняется форма обучения и программа образования. Чиновник заверил, что в случае объединения университетов студент всегда будет защищен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кабмин принял решение об оптимизации двух университетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!