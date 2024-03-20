Модернизация вузов Украины остановлена: МОН приняло решение и назвало причину

Министерство образования и науки Украины приостанавливает модернизацию университетов на время вступительной кампании. Речь идет о трех проектах распоряжений, которые касаются объединений заведений высшего образования во Львове, Кривом Роге и Днепре.

Об этом сообщили на официальной странице Минобразования в Facebook. Образовательное ведомство понимает, что вузы и абитуриенты уже начинают активно готовиться к вступлению, поэтому не будут предлагать на рассмотрение Кабинета министров изменения в сети ЗВО, кроме уже находящихся на согласовании.

"Приостанавливаем процесс модернизации сети ЗВО на время вступительной кампании. 14 марта стартовала регистрация на НМТ-2024, основная сессия которого состоится с 14 мая по 25 июня. После этого начнется активная фаза вступительной кампании. Но мы понимаем, что и поступающие, и учебные заведения уже активно к ней готовятся. Поэтому решили в этот период не предлагать на рассмотрение правительства изменения в сети ЗВО, кроме уже находящихся на согласовании в ЦОИВ", – говорится в сообщении.

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МОН добавило, что в течение следующих месяцев продолжатся консультации с заинтересованными сторонами по разработке эффективных стратегий развития сети университетов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что глава МОН назвал преимущества объединения учебных заведений в Украине.

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