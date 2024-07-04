Студент всегда защищен. Винницкий успокоил поступающих относительно объединения университетов

Если абитуриент поступает в украинское учебное заведение, которое будет реорганизовано, то в таком случае для студента ничего не меняется. За соискателем образования сохраняется форма обучения и программа образования.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в телемарафоне "Единые новости". Чиновник заверил, что в случае объединения университетов студент всегда будет защищен.

"Студент всегда защищен. Та форма поступления, по которой поступил, имеется в виду бюджет или контракт, остается. Образовательная программа завершается, образовательная программа продолжает развиваться в новом заведении. Студенты как раз есть те, которые однозначно защищены в этом процессе", – подтвердил заместитель министра образования.

По его словам, за последний год было проведено семь успешных объединений и изменения должны продолжаться и дальше. Кроме того, в Украине слишком рассеяна сеть учебных заведений, поэтому укрупнения будут происходить. Однако конкретные примеры образовательное ведомство сможет предоставить уже в сентябре.

Ранее OBOZ.UA писал, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак считает, что университеты нужно объединять, ведь Украина серьезно опаздывает с трансформацией системы образования. По его словам, это необходимо делать быстро, даже если это будет больно и станет самоубийством для команды Министерства образования и науки.

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