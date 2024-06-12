''Пусть это будет самоубийство, но...'' Бабак объяснил, почему в Украине нужно объединять вузы

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак считает, что университеты нужно объединять, ведь Украина серьезно опаздывает с трансформацией системы образования. По его словам, это нужно делать быстро, даже если это будет больно и станет самоубийством для команды Министерства образования и науки. Чиновник уверяет, что в противном случае некачество будет само себя продуцировать.

Об этом Бабак рассказал на дискуссии "Украинское образование во время войны: вызовы и возможности", сообщает LB.ua. Он отметил, что в Украине 67% университетов имеют менее 5000 студентов. В то же время, из 200 ЗВО, финансируемых государством, 50 из них имеют менее тысячи студентов.

"Мы можем спорить, потому что я не совсем соглашусь с тем, как этот процесс происходит... Но сейчас это труднее. Потому что сейчас даже попытка присоединить один никудышный киевский университетик к мощному университету натыкается на сопротивление. Пусть это будет больно, пусть будет самоубийство для команды министерства и для нас политически, но это нужно делать быстро. Потому что иначе это некачество будет само себя продуцировать", – сказал чиновник.

Он добавил, что команда МОН "с боями" пытается оптимизировать некоторые университеты. В то же время многие учебные заведения физически остались без ректоров, выехавших за границу.

"40 МОНовских университетов – меньше тысячи, с филиалами. Их нужно просто банально закрыть... Мне кажется, никогда об этом публично не говорили: в начале вторжения, где-то в начале марта, я предлагал министру образования, который был на тот момент: давай сразу вычистим всех ректоров, выехавших за границу", – говорит Бабак.

По его словам, рейтинг лучших университетов QS World University Ranking сообщает, что университеты с количеством учеников менее 5000 человек являются микроуниверситетами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студенты не поддержали идею объединения вузов Украины и просят обнародовать критерии.

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