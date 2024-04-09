Студенты не поддержали идею объединения вузов Украины и просят обнародовать критерии: результаты исследования

Украинские студенты не поддерживают идею объединения вузов и хотят увидеть критерии. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного Экспертным советом студенчества заведений высшего образования.

Согласно опросу, охватившему различные университеты и факультеты страны, 31% соискателей образования считает, что сейчас модернизация университетов не важна вовсе, 34% не очень важна и 35% очень важна. Результаты мониторинга сообщил Экспертный совет студенчества ЗВО на официальной странице Facebook.

"По результатам последнего национального опроса, охватывающего различные университеты и факультеты страны, были выявлены интересные тенденции и мнения относительно реформы объединения высших учебных заведений и критерии их объединения. Студенты не поддерживают идею объединения заведений высшего образования и хотят увидеть обнародование критериев", – говорится в сообщении.

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Также большинство студентов считают, что избрание руководителей вузов должно производиться как сотрудниками, так и соискателями университета. В частности, 62% респондентов не согласны с тем, что ректоры должны избираться исключительно наблюдательным советом. Только 9% согласились, еще 29% придерживаются мнения, что это должно быть частично.

Что касается возможности самостоятельно выбирать количество предметов и продолжительности обучения, то 61% студентов поддерживают эту инициативу. Они считают, что это позволит учитывать индивидуальные особенности и потребности каждого студента. В то же время, только 15% придерживаются мнения, что это не нужно и 24% соглашаются частично.

Респонденты выражают разные взгляды на уровень коммуникации с Министерством образования и науки. В частности, 27% удовлетворены ей, 40% – нет, 33% – частично.

В то же время с вопросом уместности заключения договора о трудоустройстве для обучения на бюджете 37% студентов согласились. 30% считают это не очень кстати. 33% придерживаются мнения, что это не ко времени.

"Реформы в системе высшего образования Украины имеют как положительные, так и вызовные аспекты. Голос каждого студента важен в формировании будущего нашей страны. Совместная работа и диалог между студентами и правительством являются ключевыми для достижения общих целей и обеспечения качественного образования", – отмечается в сообщении Экспертного совета.

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