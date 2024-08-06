Снова станет транспортным. Кабмин принял решение об оптимизации двух университетов

Государственный университет инфраструктуры и технологий (ГУИТ) присоединят к Национальному транспортному университету (НТУ). Такое решение принял Кабинет Министров Украины.

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Студенты, которые получают образование в ГУИТ, продолжат обучение в НТУ по избранным специальностям и источникам финансирования. Об этом говорится в распоряжении №727, размещенном на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением Министерства образования и науки о реорганизации Государственного университета инфраструктуры и технологий путем присоединения его к Национальному транспортному университету. Реорганизацию осуществить в пределах бюджетных назначений, предусмотренных указанному Министерству на соответствующие цели", – говорится в сообщении.

Известно, что ГУИТ образовался путем слияния двух ВУЗов – Государственного экономико-технологического университета транспорта и Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

В то же время, Национальный транспортный университет получил такое название в 2000 году. До этого это был Киевский автомобильно-дорожный институт (КАДИ).

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