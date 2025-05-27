Лисовой поддержал передачу госуниверситетов в управление после предложения Милованова купить Могилянку

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой указал, что ведомство готово поддерживать идею законодательного урегулирования разрешений на передачу государственных университетов в частное управление. Однако должны учитываться определенные оговорки и добродетель использования такого инструмента.

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Об этом руководитель МОН рассказал в комментарии Интерфакс-Украина. Он отметил, что образовательное ведомство готово к диалогу по поводу таких решений.

"Мы в принципе хорошо относимся к привлечению частной инициативы к управлению учебными заведениями. Такая идея озвучивалась, обсуждалась и мы готовы об этом говорить. При определенных оговорках, конечно, в вопросах добропорядочности использования этого инструмента, мы готовы об этом говорить и поддерживать", – сказал Лисовой.

В то же время, заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская заявила, что есть хорошие примеры и государственного и негосударственного управления университетами. В таком случае государство применит подход пилотирования в реформах.

"Если такой подход будет в себе аккумулировать лучшее из этого опыта, то это будет хорошо и государство это поддержит", – сказала Ковальская.

Напомним, что президент университета "Киевская школа экономики" Тимофей Милованов предложил, чтобы KSE выкупила Киево-Могилянскую академию у МОН для того, чтобы сделать вуз более успешным и эффективным. Также он оценил университет в $10-50 млн.

Милованов отметил, что деньги на покупку Могилянки можно "собрать народным сбором, чтобы обезопасить от влияния бизнеса и олигархов", а также заявил, что основная цель покупки вуза "увеличить зарплаты преподавателей в 2-3 раза, чтобы сделать науку и образования престижной, забрать с МОН бремя бюджетного финансирования, и тогда эти деньги можно перенаправить на ВСУ".

В то же время, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий резко отреагировал на такое предложение и указал, что продажа Национального университета запрещена законом и изменения в него, которые бы сделали бы это возможным не рассматриваются. Он подчеркнул, что академия – это не просто учебное заведение, а символ идентичности украинцев и 400 лет является центром интеллектуальной жизни нашего народа. Чиновник отметил, что Министерство образования и науки не продает государственные университеты.

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