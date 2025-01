Заместитель Лисового резко отреагировал на предложение продать Киево-Могилянскую академию: это запрещено законом

Продажа Национального университета "Киево-Могилянская академия" запрещена законом и изменения в него, которые сделали бы это возможным не рассматриваются. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

В сообщении в Facebook он подчеркнул, что академия – это не просто учебное заведение, а символ идентичности украинцев и 400 лет является средоточием интеллектуальной жизни нашего народа. Чиновник отметил, что Министерство образования и науки не продает государственные университеты.

"Законодательство Украины не предусматривает возможности приватизации государственных университетов. Изменения в законодательство, которые позволили бы такие действия сейчас не рассматриваются. Киево-Могилянская академия – это не просто университет. Это символ идентичности украинцев, 400-летний центр украинской интеллектуальной жизни, расположенный в исторической архитектурном ансамбле на Подоле в столице", – написал Винницкий.

"Как одно из ведущих учреждений высшего образования Украины, Киево-Могилянская академия играет ключевую роль в формировании новых поколений лидеров Украины. Государство как основатель этого заведения выступает гарантом его автономии и способствует разностороннему развитию этого (и других) государственных университетов. Министерство образования и науки Украины государственные университеты не продают", – добавил он.

Напомним, президент университета "Киевская школа экономики" Тимофей Милованов предложил, чтобы KSE выкупила Могилянку у МОН для того, чтобы сделать вуз более успешным и эффективным. Также он оценил университет в $10-50 млн.

Он отметил, что деньги на покупку Киево-Могилянской академии можно "собрать народным сбором, чтобы обезопасить от влияния бизнеса и олигархов", а также заявил, что основная цель покупки вуза "увеличить зарплаты преподавателей в 2-3 раза, чтобы сделать науку и образование престижной, забрать из МОН груз бюджетного финансирования, и тогда эти деньги можно перенаправить на ВСУ".

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит иронически отреагировал на такое предложение: "If you know, you know. Конечно, первый приоритет – донаты на ВСУ. Но если вы хотите поддержать развитие Киево-Могилянской академии, это всегда можно сделать здесь", и опубликовал ссылку на благотворительный фонд вуза.

