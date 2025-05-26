В Украине хотят сократить еще 10 высших учебных заведений до конца 2025 года

Министерство образования и науки Украины планирует сократить еще 10 высших учебных заведений в течение 2025 года. Какие именно вузы и к каким будут присоединяться – будет решаться в каждом случае индивидуально.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью украинскому медиа. По его словам, в стране в течение следующих 3-5 лет должно произойти укрупнение сети, поскольку это является требованием европейской интеграции Украины.

По результатам сокращения количество высших учебных заведений к 2030 году должно уменьшиться до 100.

"Большинство укрупнений происходит именно таким способом. Если заведение становится менее популярным, контингент падает. Научные школы, преподавательский состав в таких заведениях надо спасать, переводить преподавателей и студентов в большие заведения", – сказал Винницкий.

Он также отметил, что процессы оптимизации происходят не для экономии средств, а для обеспечения качественной среды там, где студенты могут учиться, а научно-педагогические работники развиваться. Чиновник не назвал каких именно университетов будет касаться укрупнения, однако МОН имеет анализ демографии по каждой области. Кроме того, по его словам, оптимизация не обойдет и прифронтовые и перемещенные учебные заведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что профессор и доктор технических наук Сергей Штовба назвал четыре признака, которые помогут определить "слабые" высшие учебные заведения.

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