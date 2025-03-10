Сокращение университетов в Украине: профессор назвал четыре признака, как определить 'слабые' вузы

В Украине придется оптимизировать сеть заведений высшего образования и более "слабые" вузы присоединять к "более сильным". Такие действия вызваны неблагоприятным совпадением демографических, экономических, военно-политических и других факторов.

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Профессор и доктор технических наук Сергей Шторба в интервью Зеркалу недели назвал четыре признака, которые помогут определить слабые заведения высшего образования. В частности он обратил внимание на количество факультетов, обязанности руководителей и научно-педагогический состав вузов.

Четыре признака "слабых" университетов

Количество карликовых факультетов и учебно-научных институтов

Закон "О высшем образовании" определяет требования по организации подразделений, как количество кафедр на факультете или студентов на определенной форме обучения. Так что если факультеты не выполняют соответствующих требований, то они не могут функционировать без нарушений. По словам Штовбы, возникает вопрос, может ли в таком случае вуз считаться качественным.

Количество эклектических факультетов

Под эклектическими факультетами подразумевается смешанность неродственных специальностей, как-то хореографии и зоологии. Этот показатель свидетельствует о том, что вуз не способен адаптироваться под новые реалии и, например, закрыть некоторые образовательные программы. Кроме того, нередко эклектику могут скрывать под широкие названия факультетов, однако оказывается, что соответствующие специальности не представлены.

"Эклектику порой маскируют под широкие названия вроде "факультет сверхвысоких прикладных технологий". А как обертку раскрыть, то окажется, что внутри технологические специальности не доминируют, а иногда их и вообще нет. Если факультет представлен специальностями по трем и более отраслям по новому перечню, его можно считать эклектичным даже без анализа по существу. Возможно ли при такой эклектике рационально и эффективно организовывать научно-образовательную деятельность – ответ очевиден", – отмечает Штовба.

Доля руководителей, работающих в статусе "исполняющий обязанности"

Если в учебном заведении значительное количество проректоров, деканов и заведующих кафедрами имеют статус исполняющих обязанности, а не работают на контрактных условиях, это говорит о проблемах с кадрами. Так, в частности, их квалификация не отвечает требованиям закона. В таком случае швейцарские часы не работают, уверяет педагог.

Доля научно-педагогических работников, работающих по годовым или семестровым срочным трудовым соглашениям, а не долгосрочным контрактам

Большое количество работников, имеющих годовые или семестровые соглашения с вузом, может свидетельствовать о ненадежном исполнителе государственного заказа. Так что в таком университете может быть некомфортный микроклимат, отмечает профессор.

По словам Штовбы, чем больше вуз будет иметь штрафных баллов по предложенным показателям, тем больше вероятность, что он станет донором. Пользуясь предложенными профессором критериями, процесс реорганизации учреждений высшего образования можно сделать менее стрессовым и более справедливым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН разработало план оптимизации сети вузов, однако не планирует его обнародовать, ведь он достаточно жесткий. Стратегия была утверждена на уровне исполнительной власти, но она может многим не понравиться.

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