''Это неизбежно''. Сергей Бабак назвал причины уменьшения количества первоклассников в Украине

В Украине уменьшилось количество первоклассников на 62 тысячи. В прошлом году учеников, которые шли в первый класс было 314 тысяч, тогда как в 2025-м переступило порог школы впервые – 252 тысячи детей.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью Зеркалу недели. По его словам, основными причинами уменьшения количества первоклассников стало падение рождаемости и массовый выезд детей в начале полномасштабного вторжения в Украину.

"По оперативным данным органов местного самоуправления, в этом году в школы пойдут около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году их было 314 тысяч. То есть имеем минус 62 тысячи детей. Причины очевидны: падение рождаемости и массовый выезд детей в начале полномасштабного вторжения. В 2025 году шестилетних детей уже почти не вывозят за границу, наоборот – некоторые возвращаются", – сказал Бабак.

Он отметил, что последствия выезда за границу и общей негативной демографии государство будет чувствовать еще долго, а обойти уменьшение количества первоклашек невозможно.

Чиновник также рассказал, что в 2025–2026 учебном году в Украине планируют работать около 12 тысяч школ. Из них более 8 тысяч – очно, 2,5 тысячи – в смешанном формате и еще 1,5 тысячи – дистанционно.

