'Это о статусе или о комфорте?' Сеть всколыхнула дискуссия из-за частных детсадов: украинцы приводят плюсы и минусы

В сети возникла дискуссия из-за выбора заведения дошкольного образования для ребенка. В частности, одна из украинских мам Алла Гладченко отметила, что когда родители говорят, что выбирают для малыша только частное заведение, то не понятно, о чем они беспокоятся – о своем статусе или комфорте для сына или дочери.

Женщина в заметке в Threads попросила родителей поделиться собственным опытом. В частности, она спросила, по каким критериям мамы выбирают детсад для своих детей.

"Когда слышу: "Мой ребенок – только в частный садик", всегда думаю: это о статусе или о комфорте? Потому что в государственном я выросла – и как-то не травмирована. А вы как выбирали? Цена? Отзывы? Ближе к дому?" – написала Гладченко.

В комментариях некоторые из пользователей сети рассказали, что выбрали государственный детсад, ведь имели неприятный опыт с частным. А кто-то говорил, что ребенку больше нравится в государственном, хотя для комфорта родителей частный было бы выбрать удобнее.

"У меня был плохой опыт с частным, теперь ребенок ходит второй год в государственный, все очень нравится".

"А мой ребенок больше хочет ходить в государственный, бежит туда. А частный в нашем доме, это про комфорт для нас родителей, но также классный, тут уже индивидуально".

В то же время, значительная часть мам поделилась, что выбрали все же частное заведение, сетуя на плохое отношение в государственных. Кроме того, в таких садах лучшие условия и больше комфорта как для детей, так и для родителей. Многие указывали на важность близкого расположения от дома. А кто-то сравнивал частное заведение с услугами няни и отдавал предпочтение в пользу первого.

"Какой ближе. Садик – 2 минуты от дома меня устраивает. Сейчас группы по 5 детей, недавно записывала младшего. Это кажется супер условия".

"Если посчитать цены на няню, если мама работает, то садик частный будет дешевле. По крайней мере был для меня до войны. Посчитала, что забрать, завести ребенка из садика, плюс болезни и т.д. И садик получился дешевле и надежнее".

"Только частный. Факторов миллион. Когда-то старшую перевела в государственный, никогда не прощу себе той ошибки. Разница как велосипед и мерседес. В моем окружении все в частных. Со старшими укусили гос. Больше никогда".

"Это о комфорте. Поскольку в некоторых государственных садиках паскудное отношение к ребенку".

