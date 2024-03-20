''Это образовательное крепостничество'': Украинская академия книгопечатания выступила против присоединения к Львовской политехнике

Украинская академия книгопечатания выступает против объединения со Львовской политехникой и называет это произволом и ликвидацией единственного в стране отраслевого полиграфического учреждения высшего образования. В частности, ректор вуза Богдан Дурняк отметил, что университет имеет все аккредитованные образовательные программы, а решение Министерства образования и науки о модернизации считает "просветительским крепостничеством 1848 года".

Об этом руководитель УАК рассказал во время пресс-конференции, передает интернет-издание Zaxid.net. Он обратил внимание, что ЗВО – самостоятельное учреждение, которое имеет все мощности для качественного обучения и не нуждается в модернизации, а делать это нужно с едва выживающими вузами. Дурняк говорит, что у академии нет понимания, в каком формате будет работать университет после объединения, куда пойдут деньги и где останутся научные школы.

"Мы в каком веке живем? Что нас хотят загнать в 1848 год? Образовательное крепостничество! Мы этого не позволим сделать. Потому что мы самодостаточное учебное заведение. От реорганизации должно выиграть дело. Оптимизируйте те учреждения, которые едва выживают, студентов не могут набрать и зарплаты не могут выплатить. Путин на востоке оптимизирует высшие учебные заведения, школы, колледжи. А вы хотите на западе оптимизировать таким методом?", – сказал Дурняк.

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По его словам, УАК не имеет проблем со студентами и в 2023 году их набрали вдвое больше, чем в 2022-м. Кроме того, в академии также поднялся и рейтинг.

Минобразования 12 февраля на заседании союза ректоров обнародовало план модернизации ЗВО, где сообщалось о присоединении УАК к Львовской политехнике в марте 2024 года. По словам главы типографской академии, образовательное ведомство не объяснило свое решение, а поставило перед фактом – провести за 7 дней реорганизацию, иначе будет создано постановление Кабинета министров.

"Сейчас у нас нет возможности пообщаться и определить, с кем объединяться, в какие сроки и в каком формате. Заместитель министра Михаил Винницкий сказал, что вот вам 7-8 дней, если решения не будет, то будет постановление Кабинета министров", – сообщает Дурняк.

Он говорит, что хоть министр образования Оксен Лисовой и сообщал, что объединение будет проходить с консультациями, однако в случае с академией этого не произошло. Руководитель УАК уверяет, что о такой реорганизации нет информации у ректора Львовской политехники и руководителя Львовской областной военной администрации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН остановило модернизацию вузов во время вступительной кампании-2024.

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