'Это очень негативная тенденция': в МОН объяснили, почему нужно переходить с онлайн-обучения к очному

В Министерстве образования и науки Украины призывают школьников возвращаться к очному обучению в школах, если это позволяется ситуация с безопасностью в регионе. Ведомство запустило программу "Школа офлайн", чтобы вернуть за парты как можно больше детей, поскольку онлайн-образование очень проигрывает очному.

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Об этом в сказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в интервью СМИ. Она объяснила, что ученики усваивают меньше знаний и меньше навыков, если учатся дистанционно.

Даже качественное онлайн-образование проигрывает учебе за партами не только по знаниям и навыкам, но и по психоэмоциональным особенностям развития ученика.

Представительница МОН отметила, что считает опасной тенденцию, когда семья переселенцев живет в безопасном регионе, а ребенок продолжает учиться в дистанционном формате.

"Часто бывает, когда условная семья переехала из Мариуполя во Львов. И ребенок почему-то не ходит во львовскую школу, а продолжает учиться дистанционно уже третий год. Хотя места во львовских школах есть, там почти все заведения возобновили работу очно. Можно идти учиться, но этого не происходит", – сказала Кузьмичева.

По ее словам, школьника стоит интегрировать в местное пространство, и лучший способ для этого – учеба в школе среди сверстников.

"Мы дистанцируемся от своих же, не интегрируемся в местное пространство. И это в то время как для ребенка наилучший механизм интеграции – вовлекаться через школу в свою среду, все его активности, и в конце концов становиться полноценным членом этого микросоциума. Над этим надо работать непосредственно с самими семьями", – уточнила Кузьмичева.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель министра рассказала, что с 1 сентября 2025 года в Украине планируют разделить очное и дистанционное обучение в школах.

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