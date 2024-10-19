В Украине планируют разделить очное и дистанционное обучение в школах: что известно

В украинских школах а одном классе могут учиться сразу четыре категории школьников – те, кто учится онлайн, те, кто вернулся к очному образованию, дети, которые выехали за границу, а также дети из оккупированных территорий. В таких условиях нагрузка на учителя в четыре раза больше, чем должна быть.

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По этом причине в Министерстве образования планируют ввести с 1 сентября 2025 года обязательное обучение разных категорий учеников отдельно – зависимо от формата получения знаний или местонахождения. Об этом рассказала заместительница главы МОН Надежда Кузьмичева в интервью СМИ.

"Из-за широкомасштабной войны мы имеем ситуацию, когда в классах учатся одновременно четыре разных категории детей. Это значит, что учителю в классе нужно тратить в четыре раза больше времени", – сказала чиновник.

Она объяснила, что первая категория школьников (таких большинство в Украине) учатся офлайн или в смешанном формате – например, в одну неделю учатся очно младшие дети, вторую неделю – старшая школа. Тогда другие учатся дистанционно.

Вторая категория – дети, которые учатся только онлайн и числятся в этом же классе. Это в основном дети, которые выехали в другие области, но продолжают учиться в той же школе, что и раньше. В этом же классе также могут быть условно пять учеников, находящихся за границей. Они не всегда могут посещать урок, потому что в это время у них занятия в условной школе в Варшаве.

Четвертая категория – дети, которые находятся на временно оккупированных территориях и тоже учатся в наших школах дистанционно.

Все эти категории учеников, заявила Кузьмичева, должны быть разведены по отдельным классам или формам обучения – если это очное обучение, то учитель работает только с очной аудиторией, если онлайн, то только отдельные дистанционные классы.

"Скажем, в условной полтавской школе было два пятых класса по 24 ребенка. Один из этих классов становится очным: в нем учатся дети и из первого, и со второго класса. Потому что физически туда ходит всего 20 учеников. Ведут занятия те учителя, которые работают с этими детьми. Дети того же года обучения, но которые не в Полтаве и по разным причинам не собирающиеся пока возвращаться, учатся дистанционно", – объяснила заместительница министра.

Также есть те, кто переехал, например, в Ужгород, и не идет в местную школу, а продолжает учебу онлайн. Они должны учиться отдельно, не с теми, кто сейчас сидит за партами, добавила Кузьмичева.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Надежды Кузьмичевой, за время войны уровень знаний украинских школьников значительно снизился из-за вынужденных переездов и пропусков, а также из-за дистанционного обучения.

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