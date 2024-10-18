'Тревожный сигнал': в МОН назвали причины снижения уровня знаний у украинских школьников

За время войны в Украине уровень знаний украинских школьников значительно снизился из-за вынужденных переездов и пропусков, а также из-за дистанционного обучения. По состоянию на сегодняшний день, последствия образовательных потерь очень серьезны.

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Об этом сказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью украинским СМИ. По данным международного исследования качества образования PISA-2022, уровень знаний украинских подростков отстает минимум на два года от нужного уровня.

Как отмечает представитель МОН, ухудшения обучения отражаются и на индивидуальном развитии детей. В отдаленной персективе последствия образовательных потерь могут сдерживать экономический и социальный прогресс всей страны.

"Из-за вынужденных переездов и пропусков в учебе во время войны многие дети не имели возможности получить достаточно знаний и практических навыков. Это не только вопрос школьных оценок. Это развитие мягких навыков и навыков социализации, это будущие профессиональные возможности, успехи, которые могут остаться нереализованными", – сказала Кузьмичева.

Ведомство активно работает над возвращением детей к очному обучению, внедряя программу "Школа офлайн".

"Это наше обязательство перед будущим государства, наш шанс обеспечить детям необходимые знания, навыки и уверенность, которые так важны для их успешной реализации в жизни и для сильного будущего Украины", – добавила заместитель Лесного.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее директор украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, почему у 15-летних подростков значительно ухудшился уровень знаний.

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