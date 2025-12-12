"Это официальный некролог украинской школе". Ликарчук резко высказался о "нулевом курсе" в университетах и заявил о полном провале реформ МОН

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук резко раскритиковал нововведение от Министерства образования и науки Украины, представленное 10 декабря 2025 года. По словам педагога, "нулевой курс" в университетах, где поступающих будут готовить к сдаче НМТ, является официальным некрологом украинской школе.

По мнению Ликарчука, это говорит лишь о том, что НУШ (Новая украинская школа) не справилась. В своем посте в Facebook педагог делает вывод, что 11 лет обучения бесполезны, если после них, чтобы поступить в высшее учебное заведение, нужно пройти обязательные 90 часов украинского языка, математики, истории Украины и еще один выборочный курс.

"Потому что если ученик после 11 лет уроков, контрольных, НУШовских "проектов", тестов, электронных журналов и "цифровых инструментов", преодоления "образовательных потерь" идет не на первый курс, а на дополнительный "нулевой", – значит, школьный аттестат потерял вес. Он становится не подтверждением образования, а справкой для прохождения нулевого курса", – говорит он.

Также Ликарчук говорит о том, что "нулевой курс" можно назвать государственным репетиторством.

"Это уже даже не скрытое признание провала школы – это официальное подтверждение, что подготовка к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) важнее системного образования", – уверен педагог.

