В университетах Украины зимой появится 'нулевой курс': кто сможет учиться бесплатно. Разъяснение МОН

Кабинет министров Украины утвердил политику "зимнего поступления" – это "нулевой курс" или подготовка к вступительной кампании, в которой представлены новые возможности для будущих студентов. Согласно условиям, государственная поддержка будет обеспечена тем категориям поступающих, которые в этом больше всего нуждаются: жителям временно оккупированных территорий, ветеранам и военнослужащим.

Как пишет сайт Министерства образования и науки Украины, они смогут получить гранты на это обучение, стипендию (при условии обучения на дневной форме) и возможность компенсации оплаты проживания в общежитии, если будет такая потребность. Обучение на "нулевом курсе" будет возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах. Высшие учебные заведения будут открывать набор на 3–6-месячное обучение с подготовкой к Национальному мультипредметному тесту (НМТ).

"Зимнее поступление" – это мостик между школой и университетскими программами: без лишних барьеров для молодежи с прифронтовых территорий и военных, с поддержкой тех, кто в ней нуждается, и с реальным преимуществом для тех, кто определится с университетом заранее, поэтому и зачисление будет происходить на так называемый "нулевой курс". Для нас важно наверстать образовательные потери поступающих, которые могут негативно повлиять на качество высшего образования в будущем", – объяснил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

