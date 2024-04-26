''Это пережиток совка''. Ликарчук на примере старшеклассника с бородой объяснил, почему не нужно возвращать школьную форму

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук рассказал, что школьную форму раньше носили только элитные учебные заведения. Во времена СССР таким образом пытались сделать всех одинаковыми по внешнему виду. Так что, по его словам, то, что сейчас некоторые руководители требуют от учеников придерживаться единой униформы ничто иное, как пережиток совка.

Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что в случае, когда у старшеклассника вырастет борода и ее потребуют побрить, то это можно будет расценивать, как нарушение его прав. Поэтому, по его мнению, отмена школьной формы была одним из мудрейших решений в сфере образования.

" То, что и сейчас некоторые руководители требуют от учеников соблюдать единую форму одежды, то это либо глубокий пережиток совка, либо договоренность на определенных условиях с теми, кто эту форму производит", – уверяет педагог.

"Между прочим, если у старшеклассника выросла борода, то потребовать ее побрить – может быть расценено как буллинг или нарушение его прав. Ко мне с подобными вопросами не раз обращались родители таких соискателей образования", – добавляет Ликарчук.

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Он пояснил, что ранее одним из факторов, влиявших на введение школьной формы в независимой Украине, было желание поддержать отечественную швейную промышленность. И именно поэтому был издан первый указ президента о введении униформы в школах.

По мнению педагога, школьники должны ходить на обучение в удобной и комфортной одежде. А в случае, когда ученики старшего возраста позволяют себе определенные излишества, в частности макияж или украшения, в каждом учебном заведении должны устанавливать определенный дресскод. По словам Ликарчука, он должен быть разработан по принципу: "можно все, кроме...", а не: "можно только...".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор лицея Житомира обязывала носить школьную форму учеников.

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