''Это подхалимство''. Игорь Ликарчук раскритиковал увековечение ректоров: в Западной Европе и США такого нет

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал установление памятных досок бывшим ректорам университетов. По его мнению, подобные чествования происходят не из-за особых научных достижений руководителей учебных заведений, а потому что человек возглавлял вуз, поэтому достоин такого почета.

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В заметке в Facebook Ликарчук назвал установление памятных досок подхалимством и отголоском "совкового прошлого". В отличие от Украины, в западном мире это воспринималось бы странно. Ведь руководителей оценивают по результатам работы, а не по факту пребывания на должности.

"Часто доски ставят не из-за особых научных достижений или прорывных реформ, а по принципу: "был руководителем – значит, достоин доски". В западном мире это выглядело бы странно, ведь менеджера оценивают по результатам его работы, а не по самому факту пребывания в должности", – написал Ликарчук.

Он также добавил, что в украинском образовании культура чествования руководства развита настолько мощно, что для учителей или профессоров места не остается.

Такую реакцию у образовательного эксперта вызвало сообщение с видео открытием памятной доски в Прикарпатском национальном университете им.

Ликарчук обратился с вопросом к искусственному интеллекту, который указал на то, что украинская и постсоветская традиция связана с культурой "почитания руководства" и бюрократическим подхалимством.

В странах Западной Европы и США увековечивают ректоров, называя корпуса или здания их именами или создают стипендии или научные программы в честь выдающихся деятелей. Кое-где устанавливают бюсты или портреты во внутренних помещениях, однако это касается чаще выдающихся ученых.

В Финляндии, Германии и Канаде ректор воспринимается как временный менеджер, поэтому подобная традиция отсутствует и отмечаются достижения коллектива, а не персоналии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Игорь Ликарчук объяснил, что не так с образованием в Украине.

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