'Это подхалимы, а не герои'. Преподавательница объяснила, почему в Германии учителя почти никогда не задерживаются на работе

Если в немецкой школе учителя задерживаются дольше на работе, то это считается подхалимством, а не геройством. Работники учебного заведения, когда педагог работает больше часов, чем должен, считают, что таким образом преподаватель пытается понравиться директору, потому что он не имеет возможности заплатить за эти часы.

Об этом рассказала украинский психолог и преподаватель Ирина Гондюл. Она отметила, что в Германии нормой считается вовремя уйти домой и не делать то, за что никто не заплатит. Кроме того, учителей также не будут просить и работать дольше определенного времени.

"Если учитель работает больше часов, чем оплачивается, это выглядит не как "преданность", а как попытка понравиться директору. Потому что у директора нет возможности заплатить за эти часы. Там нормой считается вовремя уйти домой. Не тянуть на себе лишнее. Не делать то, за что никто не платит. И никто не говорит: "Ты же учитель, будь добр – поработай еще немного", – пишет Гондюл.

Она отмечает, что немецкие учителя могут выгорать, однако они могут получить больничный именно из-за выгорания, ведь государству нужны здоровые педагоги. Система учит не терпеть, а ценить себя в работе.

Напомним, украинцев возмутило Министерство образования и науки своим заявлением, что повышение зарплат педагогам в 2026 году станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени.

Пользователи сети отмечали, что это не зарплата, а унижение достоинства учителей. Кроме того, сама престижность не только в зарплате, а в отношении к педагогам родителей и детей. Больше всего украинцы сошлись в том, что повышение зарплаты не настолько большое, чтобы сделать профессию престижной.

