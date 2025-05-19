'Это правильно!' Украинский учитель покорил сеть лайфхаком, как решает проблему телефонов на уроках

Украинский учитель английского языка Виктор Демко поделился лайфхаком, как он решает проблему телефонов на уроках. По его мнению, лишних предметов на парте не должно быть.

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На видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, педагог говорит о том, что соберет все телефоны в специальный органайзер, если ученики не спрячут их в портфели. Пользователи в комментариях поддержали идею педагога.

"Спрячь телефон в портфель, я его видеть не хочу", – говорит Демко на видео, а затем показывает детям деревянный ящик, в который предлагает им сдать свои гаджеты.

Пользователи комментариями поддерживают идею учителя, подтверждая, что это единственный действенный способ заставить детей спрятать телефоны.

"Вот это правильно!", "Кстати, это самый действенный способ, пришел в класс – сдал телефон перед уроком, в конце – забрал обратно", – пишут под видео.

Также ролик комментируют дети, которые рассказывают, что в их школах тоже действует такое правило.

"О, у нас тоже так! И это правильно", "Я в такой школе, где есть рецепция и туда все ученики сдают телефоны. Думаю, так нужно сделать со всеми школами", – пишут они.

Ранее OBOZ.UA писал, что образовательный эксперт раскритиковал запрет мобильных телефонов в школах. По его мнению, эти устройства могут стать помощниками в обучении детей.

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