'Как иначе молодежь научится критически мыслить?' Образовательный эксперт подверг критике запрет мобильных телефонов в школах

Образовательный эксперт и директор по образованию и интегрированным технологиям Международных школ ACS доктор Роберт Харрисон подверг критике запрет мобильных телефонов в школах. По его мнению, эти устройства могут стать помощниками в обучении детей.

Видео дня

Эксперт объясняет, что вместо того чтобы их запрещать, нужно научить молодежь ориентироваться в онлайн-пространстве и дезинформации, иначе они не научатся мыслить критически. Об этом он рассказал The Guardian.

"Чрезвычайно досадно прочитать, что так много школ в Англии ввели полный запрет на использование телефона ", – говорит Харрисон и добавляет, что хотя зависимость от телефонов и социальных медиа, безусловно, нуждаются в решении, более правильным решением было бы научить детей использовать технологии здоровым, целеустремленным и полезным для жизни способом.

"Сбалансированный, нюансированный подход к использованию телефона все еще может способствовать социальному взаимодействию детей любого возраста и поощрять обучение вне классной комнаты", – объясняет он.

По словам педагога, каждый ребенок должен иметь возможность получать доступ к качественной информации, и если телефоны или планшеты способны помочь достичь этой цели, возможно, не стоит так поспешно отказываться от них в школах.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, что почти все школы в Англии запретили учащимся пользоваться мобильными телефонами. Согласно результатам опроса, более 15 000 школ, среди которых 99,8% начальных и 90% средних школ уже сейчас имеют определенную форму запрета на использование смартфонов во время школьных часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!