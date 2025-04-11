Почти все школы в Англии запретили ученикам пользоваться мобильными телефонами. А глава Национального профсоюза просит сделать это на законодательном уровне.

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Результаты опроса, проведенного по инициативе Рейчел де Соуза, уполномоченной по делам детей, показали, что более 15 000 школ, среди которых 99,8% начальных и 90% средних школ, уже сейчас имеют определенную форму запрета на использование смартфонов во время школьных часов, пишет The Guardian.

"Я считаю, что в этой стране очень нужен разговор об использовании мобильных телефонов, вреде в Интернете и пагубном влиянии, которое он имеет на нашу молодежь", – выразил свое видение Дэниел Кебеде, генеральный секретарь крупнейшего образовательного профсоюза Великобритании, и добавил, что он обязательно поддержал бы запрет.

Министр образования Бриджит Филлипсон также поддерживает идею запрета телефонов в школах на законодательном уровне, считая, что они отвлекают учеников от учебного процесса.

"В рамках нашего плана изменений мы будем продолжать наращивать мониторинг, чтобы убедиться, что в каждой школе и каждом классе нет телефона, что даст нашим детям лучшее образование", – говорит она.

Такого же мнения придерживается и уполномоченное по правам детей: "Если мы действительно хотим помочь детям воспользоваться многими преимуществами Интернета, нам нужно серьезно отнестись к регулированию того, что они могут видеть, где они это видят, и уменьшить ущерб, который сейчас наносят технологические компании их здоровью, концентрации внимания и безопасности", – сказала Рейчел де Соуза.

Ранее OBOZ.UA писал, что директор школы из Киева показала другую сторону идеи запретить телефоны, отменить учебники и домашние задания.

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