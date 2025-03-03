Так работает манипуляция: директор школы из Киева показала другую сторону идеи запретить телефоны, отменить учебники и домашние задания

Образовательное пространство сейчас перенасыщено материалами, которые подаются как революционные подходы, но они не всегда имеют под собой прочный фундамент. Общество часто принимает громкие высказывания как истину, но забывает, что для сферы образования это очень опасно, ведь речь идет о будущих поколениях.

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Об этом написала в Facebook директор столичной Гимназии восточных языков Оксана Проскура. Она отмечает, что в сети полно сообщений типа "образовательные эксперты рекомендуют" или "лучшие педагоги разработали", но мало кто проверяет, кем являются эти педагоги и эксперты.

Педагог отмечает, что необходимо научиться проверять, что именно нам пытаются "продать" под видом экспертности.

Все это может привести к тому, что начнут отменять домашние задания, потому что "в Европе не задают", ликвидировать учебники, потому что "в развитых странах дети учатся через проекты", запретят преподавание теории, потому что "Гугл знает все".

"Финны реформировали образование – нам нужно так же!", "Мир отказывается от домашних заданий – и мы должны!", "За рубежом запретили телефоны – немедленно запретим и у нас!", "Успешные страны не оценивают учеников – давайте откажемся от оценок!". Эти утверждения звучат так убедительно, что мало кто спрашивает: "А в каких условиях это работает?" Ибо если в Финляндии ребенок учится в классе с 15 учениками, где есть два учителя, а у нас – в классе с 35 детьми и одним преподавателем, то не является ли это "мелкой" деталью?" – сказано в сообщении.

По словам Проскуры, так работает манипуляция: берется отдельный факт, вырванный из контекста, заворачивается в яркую фразу – и общество бежит выполнять.

Педагог призывает проверять, что нам хотят "продать" под видом экспертности, и начать задавать простые вопросы:

Кто сказал? (реальный эксперт или просто модный тренд?)

Есть ли подтверждения? (или только красивые слова?)

Как это работает в наших реалиях? (или это снова об "универсальных рецептах"?)

"В противном случае однажды утром мы проснемся в "экспертном" образовании, где детей будут обучать люди без педагогического образования, а предметы будут преподавать по мотивам статей из соцсетей. И тогда уже будет поздно спрашивать: "А кто же это все придумал?" – подытожила директор.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший директор УЦОКО Игорь Ликарчук считает, что нехватка учителей в Украине связана не только с низкими зарплатами в сфере образования. Кадровая катастрофа в образовании может быть результатом реформ, всколыхнувших украинское образование на протяжении последних 33 лет.

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